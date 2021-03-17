Грузия получила первую партию вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca
Грузия через платформу COVAX получила первую партию вакцины против коронавирусной инфекции шведско-британской компании AstraZeneca. Партия объемом в 43 200 доз была произведена в Южной Корее
Грузия через платформу COVAX получила первую партию вакцины против коронавирусной инфекции шведско-британской компании AstraZeneca. Партия объемом в 43 200 доз была произведена в Южной Корее.
Это первая партия вакцины против COVID-19, которую получила Грузия. Население начнут прививать уже на этой неделе, но первыми вакцину получат медицинские работники, сообщает «Первый канал Грузия».
Местные СМИ сообщают, что до конца марта в страну поставят еще 129 600 доз вакцины.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что сейчас власти ведут переговоры с другими производителями вакцины против коронавируса о поставках.
По данным «Интерфакса», с начала пандемии в Грузии было выявлено 274 721 случай заражения коронавирусом. Из них 3 643 человека скончались в результате осложнений.
Напомним также, что несколько европейских стран приостановили вакцинацию населения препаратом компании AstraZeneca. Такое решение было принято в связи с риском образования тромбоза после прививки. В компании-производителе уверяют, что их вакцина полностью безопасна.