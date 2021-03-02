В центре Тбилиси начались столкновения между оппозицией и полицейскими
Участники митинга требуют от властей освободить лидера лидера ведущей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелию, который был арестован в феврале. Также протестующие требуют поведения новых выборов в парламент
В центре грузинской столицы пред зданием парламента утром во вторник началась акция протеста оппозиции.
Участники митинга требуют от властей освободить лидера лидера ведущей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелию, который был арестован в феврале. Также протестующие требуют поведения новых выборов в парламент.
Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщает, что в ходе протестного митинга произошло несколько столкновений между сторонниками оппозиции и сотрудниками полиции. В частности, силовики пытались помешать манифестантам перекрыть движение в центре Тбилиси.
Отметим, что на сегодня также назначена встреча представителей оппозиции и представителей власти, которая должна состояться в резиденции президента страны. На встрече будет присутствовать президент Европейского совета Шарль Мишель, который находится с рабочим визитом в Грузии.
Арестованный Ника Мелия является сторонником бывшего президента Михаила Саакашвили и руководит самой крупной оппозиционной партией Грузии. Он был задержан по подозрению в причастности к организации штурма парламента в 2019 году. Политик с лета 2019 года находился под надзором и должен был носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года во время протестной акции оппозиционер демонстративно снял этот браслет и выбросил.