Живые. Адекватные. Не наши
Что такое в России муниципальные выборы? За исключением крупных городов, типа Москвы и Питера, — это малозаметное, скучное и мало что решающее событие. Да, иногда выстреливает, и случаются конкурентные и интересные голосования, но это скорее исключение, чем правило.
А вот вам муниципальные выборы в Грузии.
Живые
Грузинская власть и оппозиция уже который год в перманентном конфликте. Уличные акции подавляются стрельбой спецназа резиновыми пулями. В ответ на обвинения в фальсификации выборов звучат обвинения в радикализме. Бойкотирование работы парламента заканчивается арестом лидера оппозиционной партии.
При посредничестве Европейского союза конфликтующие политические силы подписывают мирное соглашение. Ключевой пункт соглашения — обязательство властей провести досрочные парламентские выборы, если правящая партия наберет на муниципальных выборах менее 43%. Затем правящая партия выходит из этого соглашения.
То, что в стране проводятся выборы, чувствуется повсюду. На улицах обилие политической агитации: билборды, лайтбоксы, огромное число листовок. Даже в небольших городках реклама кандидатов красуется буквально на каждом столбе.
Чем ближе к дню голосования, тем становится громче, причем в буквальном смысле. На улицах Тбилиси сотни автомобилей выстраиваются в огромную колонну и несколько часов носятся по улицам города, сигналя и нарушая правила. Полиция не вмешивается.
За сутки до дня выборов, видимо поддержать оппозицию, приезжает Михаил Саакашвили. Полиция отправляет в тюрьму бывшего президента Грузии.
И это, повторюсь, не выборы президента или парламента. Это муниципальные выборы, где выбирают местных депутатов и глав городов.
Адекватные
Кто сталкивался, знает, российские УИК крайне болезненно реагируют на определенные действия наблюдателей. Попробуйте фотографировать в помещении или близко подойти к спискам избирателей — редкая комиссия не начнет запрещать, отгонять и истерить. Или, не дай бог, случится жалобу написать — так наблюдатель сразу превращается в кровного врага.
В Грузии все иначе. Хотите сесть рядом с членом комиссии и смотреть как он выдает бюллетени? Пожалуйста. Хотите посмотреть, что там в списках избирателей? Да легко. Хотите взять в руки бюллетени, приготовленные для надомного, и пересчитать их? Берите и считайте.
Или вот такой эпизод. В одной из УИК между комиссией и избирателем возник конфликт об идентификации личности избирателя. Спорят, доказывают друг другу на повышенных тонах, чуть ли не кричат. Но вот эпизод пройден, все снова улыбаются, приветливы, отвечают на вопросы, избиратель что-то шутит, комиссия что-то отвечает. Все спокойны, все продолжают нормально работать.
Кстати, по поводу персональных данных вообще никто не парится. В Грузии придумали, что списки всех избирателей должны быть вывешены на всеобщее обозрение на каждом участке. Вместе с адресами, датами рождения и прочим. Любой может подойти и проверить, кто тут может голосовать, кто решил на надомное записаться, а кто решил открепиться. Супероткрытость.
Об адекватных моментах хочется говорить долго и с удовольствием.
Все действия комиссии записываются в специальный журнал.
Для участников выборов продумали спецодежду и маркировку — так, что сразу понятно, кто тут наблюдатель, кто председатель, а кто член комиссии.
Членов комиссии и наблюдателей очень много. На участке на тысячу избирателей может быть полтора десятка членов УИК и с десяток наблюдателей.
Роли членов комиссии — то есть кто считает, кто выдает бюллетени, кто на дом идет — устанавливает жребий.
На участке только одна стационарная урна и одна переносная, следить намного проще.
У стационарной урны всегда находится член комиссии, который следит за порядком.
Список надомников формируется за два дня до голосования и не может превышать 3%.
Промежуточную явку сообщают не только вышестоящим комиссиям, но и публикуют на участке.
Партиям присвоили номера, и оглашение отметок в бюллетене на подсчете сразу упростилось.
После 20:00 вход и выход в УИК для наблюдателей не запрещен.
Сортировка бюллетеней проводится под камеру с демонстрацией всех отметок.
На участке нет полиции, МЧС, прокуратуры, врачей и прочих. За порядок отвечает сама комиссия.
При подсчете смотрят не на формальные отметки в бюллетене, а по-настоящему пытаются установить волю избирателя.
Введен запрет на фотографирование избирателя с бюллетенем, даже своего собственного. Тайна голосования — это святое!
Разумеется, хватало и неприятных моментов.
Наблюдатели фиксировали нарушения процедуры проверки личности избирателя, ошибки при выдачи бюллетеней, длительную и не самую гласную процедуру подсчета бюллетеней. Были вещи и посерьезнее: контроль явки, подвоз избирателей и попытки проголосовать несколько раз.
Иногда случались курьезные истории. Рядом с УИК наблюдатели обнаружили запрещенную агитацию. Комиссия на замечание пояснила, что агитация за пределами участка находится также и за пределами ее компетенции, и посоветовала обратится к представителям соответствующих партий. Один из представителей партии сходил и удалил агитацию. Но только свою. Рекламу конкурентов он удалять отказался — дескать, делать ему нечего, как за других чистить.
Не наши
И особое удовольствие доставляет читать новости о выборах. Новости, которые в нынешней России практически уже и не встретить.
Премьер-министр Грузии встретился с главой ОБСЕ и пообещал провести свободные, справедливые и прозрачные выборы в местные органы власти.
По итогам выборов правящая партия набрала 46,733% голосов. Ближайшая оппозиционная партия набрала 30,676%.
Мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок.
В городе Зугдиди правящая партия подала жалобу на аннулирование результатов на одном из округов. Там победила оппозиция с перевесом в два голоса.
В 20-ти муниципалитетах пройдет второй тур выборов. В том числе и на выборах мэра Тбилиси, где живет треть населения страны. При этом в трех из пяти крупных городах лидируют кандидаты от оппозиции.
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента