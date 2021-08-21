Грузинские власти встревожены ухудшением эпидемиологической ситуации в стране
В Грузии намерены приступить к вакцинации подростков, начиная с 12 лет
В Грузии с осени, возможно, начнут делать прививки от коронавируса подросткам старше 12 лет. Как уточнили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья, вакцинация подростков произойдет только в том случае, если это одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). На данном этапе, вакцинация от коронавируса в Грузии допускается с 16 лет.
В Грузии, население которой составляет 3.8 млн., ежедневно прививки делают в среднем 26 000 граждан. По последним данным, в стране от COVID-19 привились 883 570 человек, из них двумя дозами – 258 303, т.е. всего 7% населения страны. При вакцинации в Грузии используются препараты шведско-английского производителя AstraZeneca и германо-американской компании BioNTech/Pfizer, а также китайские Sinopharm и Sinovac. Полномасштабная вакцинация населения началась с середины июля, когда страна получила достаточное количество вакцин, в том числе 500 тысяч доз вакцины Pfizer, которые Грузии бесплатно предоставили Соединенные Штаты.
Вакцинация и COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась в течение последнего месяца. В первую неделю августа Грузия выдвинулась на первое место в мире по случаям заражения COVID-19 на 100 тысяч человек, согласно карте распространения COVID-19, подготовленной The New York Times. За последние две недели число погибших от коронавируса в стране ежедневно составляет в среднем 47, а количество инфицированных в течение 24 часов – около 5 000.
По данным грузинского Минздрава, из скончавшихся от коронавируса людей 99.7% не были вакцинированы. При этом смертность среди полностью вакцинированных граждан в стране составляет 0%, а количество инфицирования среди вакцинированных лиц 0, 19%. В то же время весной, когда в стране начался процесс вакцинации медперсонала, в одной из региональных больниц произошел трагический инцидент. 18 марта спустя 30 минут после прививки вакциной AstraZeneca, у 27-летней грузинской медсестры Меги Бакрадзе развился анафилактический шок, впоследствии она скончалась. Изучение обстоятельств ее смерти пока еще не завершено, хотя часть эпидемиологов считает, что данный случай тогда значительно замедлил процесс вакцинации в стране.
Согласно исследованию, проведенного грузинским Минздравом с марта по 17 августа нынешнего года, 98% инфицированных коронавирусом в Грузии не были вакцинированы. Что касается тяжело больных, за этот период лечение в реанимации прошли 3500 человек, из них одной дозой вакцины были привиты менее одного процента, а двойной дозой – 0,3 процента больных.
При этом, согласно опросам, в Грузии довольно высокое число противников прививок против коронавируса.
Так, по итогам исследования, проведенного в Грузии в период 13–25 июля американской неправительственной организацией – Национально-демократическим институтом (NDI), 47% опрошенных заявили, что они не намерены прививаться против COVID – 19, 35% – что они прививку сделают, 7% сказали, что уже вакцинированы, а 11% не смогли ответить.
Схожие цифры получены и согласно опросу, проведенному в Грузии с 15 по 30 июня Международным Республиканским институтом (IRI) (американской неправительственной организацией, поддерживающей развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов). 45% опрошенных сказали, что не будут прививаться, 37% сказали, что сделают прививки, 5% сообщили, что уже привились, а 7% заявили, что согласятся вакцинироваться в случае, если этого потребует их работодатель или власти.
Определяющий фактор
Грузинское руководство признает, что ситуация крайне сложная и что система здравоохранения работает на пределе возможностей. В Тбилиси уже открыты два полевых госпиталя.
Из-за стремительного распространения коронавируса власти ввели ограничения. Так, с 14 августа до 4 сентября остановили движение городского транспорта, с 17 августа стало обязательным ношение масок в открытом пространстве, запретили фестивали, массовые мероприятия, концерты и спортивные соревнования, сократили часы работы объектов питания.
Эпидемиологи, политики как из правящей силы, так и оппозиции, журналисты призывают население делать прививки. Что касается Грузинской православной церкви (ГПЦ), которая пользуется значительным влиянием в стране, часть духовенства выступает против, а другая часть – за вакцинацию.
Официальная позиция Патриархии Грузии состоит в том, что выбор должны сделать сами прихожане.
«Вакцинация должна быть добровольной, и в случае вакцинации или отказа от вакцинации не должно быть принуждения или осуждения друг друга. Однако следует отметить, что соблюдение правил во время пандемии важно для всех», — сказано в обращении Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, распространенном 11 августа.
При этом неизвестно сделал ли прививку против коронавируса сам Католикос.
«Независимо от того, вакцинирован патриарх или нет, это не может быть определяющим фактором для других», — говорится в заявлении.
Напомним, что согласно июньскому исследованию IRI, популярность Илии Второго составила 88%, он традиционно занимает первое место в рейтинге одобрения общественных и политических фигур Грузии.
С целью повышения интереса к прививкам против коронавируса, грузинские власти планируют с сентября разрешить посещение ресторанов, СПА-салонов и фитнес-центров только привитым лицам или же при наличии отрицательного ПЦР- или экспресс-теста, сделанного за счет самих посетителей.
В целом, по состоянию на 19 августа на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 501,297 человек, при этом активных случаев — 57,730, из них уже выздоровели — 436,977, а 6,590 умерли.
По материалам издания - Голос Америки*
* - Признано «иностранным агентом»