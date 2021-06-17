Меню
Грузия
Нас мало - а станет еще меньше
Грузия
Авторская колонка
17 июня 2021, 14:34
Мария Минчева: НАТО не нужны государства с возможностью военных действий
Минчева Мария

Политтехнолог, эксперт Центра ПРИСП

Все авторы

Мария Минчева: НАТО не нужны государства с возможностью военных действий

Мария Минчева: НАТО не нужны государства с возможностью военных действий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс на данном этапе не рассматривает вступление в него Украины и Грузии. По его словам, в центре внимания в вопросе членства этих стран в НАТО на данный момент находится соответствие их стандартам альянса. Таким образом, на первом месте сейчас находится проведение военной реформы, а не само вступление стан в НАТО. Североатлантическому альянсу невыгодно принимать в свои ряды проблемные страны.

НАТО хочет усилить влияние и на Кавказе, и на Украине. Однако, здесь важно учитывать два момента. Во-первых, то, что Южно-Кавказский регион исторически считается территорией, находящейся под влиянием России. Во-вторых, это наличие двух оккупированных территорий – Южной Осетии и Абхазии. То же самое касается Украины. У них есть Донбасс.

В этой ситуации НАТО совершенно не нужно иметь в своих рядах государства, где имеется серьезная возможность военных действий, тем более, если такие действия, по сути, ведутся. Североатлантический альянс существует долгое время и очень редко, скажем так, ведет войну на своей территории. Принимать на себя ответственность даже за гипотетические военные действия НАТО не с руки. Да и при всей агрессивной риторике, в альянсе, конечно, опасаются прямых столкновений с Россией.

Таким образом, НАТО приходится балансировать между желанием оказывать влияние на внутренние дела Грузии и Украины и противостоянием с Россией, между поставками вооружения этим государствам и потенциальными вспышками конфликтов на оккупированных территориях.

Сейчас на главной
Белоруссия опустилась в рейтинге миролюбия на 117-е место
Белоруссия
Белоруссия опустилась в рейтинге миролюбия на 117-е место
Белоруссия ухудшила свои позиции в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index), который ежегодно составляют эксперты Института экономики и мира. Страна опустилась на 117-е место из 163 возможных
Избиратель все помнит
Единая Россия
Избиратель все помнит
«Единая Россия» в рамках предвыборной кампании перед выборами в Госдуму представит отчет «100 дел» о своих основных достижениях. При этом в отчете нет никакой информации о повышении пенсионного возраста, за который в Думе голосовали только депутаты от партии власти
Общество
У половины добровольцев, привитых «ЭпиВакКороной», антитела к COVID-19 пропали через 9 месяцев
Почти у половины добровольцев, которые были привиты от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» (разработка новосибирского научного центра «Вектор»), через девять месяцев после вакцинации пропали антитела к вирусу
«Хватит жестокостей»
софия сапега
«Хватит жестокостей»
«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокостей. В последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком», - заявил Андрей Сапега
В России и Белоруссии могут ввести единый полис ОСАГО
автогражданка
В России и Белоруссии могут ввести единый полис ОСАГО
Если инициатива парламентского собрания будет реализована, то россиянам больше не придется покупать «зеленую карту» для поездок по Белоруссии, а белорусам – оформлять российский полис ОСАГО
Евросоюз отложил регистрацию вакцины «Спутник V» до сентября
вакцина от коронавируса
Евросоюз отложил регистрацию вакцины «Спутник V» до сентября
Евросоюз отложил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в лучшем случае до сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники
Нет успехов - награждай!
россети
Нет успехов - награждай!
Председатель правления и гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, который ранее возглавлял «Ленэнерго», получил звание Почетного энергетика России. Соответствующий указ подписал глава Минэнерго Николай Шульгинов
В мире
В Женеве перед приездом Владимира Путина разместили баннеры в поддержку Алексея Навального
В Женеве перед приездом президента России Владимира Путина на переговоры с американским коллегой Джо Байденом появились три билборда, посвященные оппозиционеру Алексею Навальному
Никол Пашинян обвинил армянскую «дочку» «Газпрома» в принуждении сотрудников к участию в протестах
Газпром
Никол Пашинян обвинил армянскую «дочку» «Газпрома» в принуждении сотрудников к участию в протестах
Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян обвинил руководство компании «Газпром Армения» в принуждении своих сотрудников участвовать в протестных протеста
Но лишишься ты свободы от доната своего
нежелательные организации
Но лишишься ты свободы от доната своего
Законопроект вводит уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций, которая для их рядовых членов будет наступать после первого привлечения по административной статье, а для руководителей организаций - сразу
Члены избиркомов собрали 400 подписей против трехдневного голосования
голосование
Члены избиркомов собрали 400 подписей против трехдневного голосования
Члены координационного центра «Гражданский контроль 2021» собрали более 400 подписей членов участковых и территориальных избирательных комиссий под обращением к главе ЦИК Элле Памфиловой
В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для чиновников и работников сфер услуг
вакцина от коронавируса
В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для чиновников и работников сфер услуг
Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса 60% государственных служащих и работников сферы услуг
Всё идет к поголовной вакцинации
метрополитен
Всё идет к поголовной вакцинации
Московский метрополитен перестал нанимать на работу новых сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. Исключение составляют только соискатели с медотводом от вакцинации
Правительство потратит 250 млрд рублей на объединение всех камер наблюдения в единую систему
камеры наблюдения
Правительство потратит 250 млрд рублей на объединение всех камер наблюдения в единую систему
Российское правительство планирует потратить четверть млрд рублей в течение пяти лет на создание «Национальной платформы видеонаблюдения»
Россиян предложили пускать на порносайты через регистрацию на «Госуслугах»
порнография
Россиян предложили пускать на порносайты через регистрацию на «Госуслугах»
Чтобы ограничить доступ к порно несовершеннолетних граждан ведомство предлагает пускать интернет-пользователей на «сайты для взрослых» через подтверждение возраста на «Госуслугах»
В России обнаружили измененный индийский штамм коронавируса
коронавирус
В России обнаружили измененный индийский штамм коронавируса
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сейчас ученые исследуют эффективность вакцины «Спутник V» против новой мутации COVID-19
Общество
В России научились делать липовые сертификаты о вакцинации с занесением данных о прививке
В России на черном рынке стали активно продавать оригинальные сертификаты о проведенной вакцинации против коронавируса с подтверждением на портале «Госуслуги». Такие сертификаты все больше пользуются спросом в связи с распространением слухов о введении обязательной вакцинации
Юлия Навальная опровергла слова президента о том, что ее муж «сидит как все»
Алексей Навальный
Юлия Навальная опровергла слова президента о том, что ее муж «сидит как все»
Супруга Алексея Навального Юлия опровергла слова президента Владимира Путина о том, что оппозиционер сидит в колонии «как все» и условия содержания у него не хуже, чем у других арестантов