Мария Минчева: НАТО не нужны государства с возможностью военных действий
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс на данном этапе не рассматривает вступление в него Украины и Грузии. По его словам, в центре внимания в вопросе членства этих стран в НАТО на данный момент находится соответствие их стандартам альянса. Таким образом, на первом месте сейчас находится проведение военной реформы, а не само вступление стан в НАТО. Североатлантическому альянсу невыгодно принимать в свои ряды проблемные страны.
НАТО хочет усилить влияние и на Кавказе, и на Украине. Однако, здесь важно учитывать два момента. Во-первых, то, что Южно-Кавказский регион исторически считается территорией, находящейся под влиянием России. Во-вторых, это наличие двух оккупированных территорий – Южной Осетии и Абхазии. То же самое касается Украины. У них есть Донбасс.
В этой ситуации НАТО совершенно не нужно иметь в своих рядах государства, где имеется серьезная возможность военных действий, тем более, если такие действия, по сути, ведутся. Североатлантический альянс существует долгое время и очень редко, скажем так, ведет войну на своей территории. Принимать на себя ответственность даже за гипотетические военные действия НАТО не с руки. Да и при всей агрессивной риторике, в альянсе, конечно, опасаются прямых столкновений с Россией.
Таким образом, НАТО приходится балансировать между желанием оказывать влияние на внутренние дела Грузии и Украины и противостоянием с Россией, между поставками вооружения этим государствам и потенциальными вспышками конфликтов на оккупированных территориях.