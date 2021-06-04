Мария Минчева: Грузинская оппозиция заявила о борьбе по всем фронтам
Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, приступает к работе в парламенте после семимесячного бойкота. Как заявил председатель партии Ника Мелия, «Грузинская мечта» везде, будь то в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, на улицах, в селах, районах, горах, равнинах, везде будет встречать сопротивление.
Саакашвили и его партию давно не воспринимают всерьез.
Что касается самого Михаила Саакашвили, его давно уже в Грузии считают «сбитым летчиком». Вся активность Саакашвили, включая деятельность его партии, не воспринимается всерьез. А по отношению к Мелии власти страны сделали, на мой взгляд, широкий жест, выпустив из тюрьмы. Именно это было одним из главных требований оппозиционной партии. И вот теперь оппозиция делает ход конем, заявляя о борьбе по всем фронтам.
Однако, мне кажется, что более серьезную конкуренцию «Грузинской мечте» может составить новая партия «Для Грузии», об образовании которой на днях объявил бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Он очень популярная фигура в стране, и партия «Для Грузии» вполне может стать второй партией власти в стране. Безусловно, к будущим выборам у Гахарии и его партии есть все возможности нарастить интерес у избирателей.
Ну а партии Михаила Саакашвили, по-моему, остается только слегка подкусывать «Грузинскую мечту» и, как в басне про слона и моську «Грузинская мечта», скорее всего, этого даже не заметит, а будет идти вперед. «Грузинская мечта» - партия власти, у нее есть и административный ресурс, и, безусловно, финансы - ее возглавляет один из богатейших людей Грузии. Так что, для полноценной работы с населением возможностей достаточно. Отмечу, что даже в самых мелких населенных пунктах есть подразделения «Грузинской мечты». То есть партия работает с избирателями постоянно, как говорится, на земле.
Саакашвили же работает исключительно издалека, посредством социальных сетей и СМИ. Реальной работы с гражданами страны у него нет. Я живу в Батуми – во втором по величине городе Грузии – и даже не знаю, где находится офис партии Михаила Саакашвили. А где офис партии «Грузинской мечты», я знаю прекрасно. Да, в период избирательной кампании сторонники Саакашвили провели серию митингов, но не более того.
А вот партия «Для Грузии» действительно интересный проект. Гахария вполне может поспорить в популярности среди жителей Грузии с основателем «Грузинской мечты» Иванишвили.