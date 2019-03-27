Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве. Стоимость данного объекта недвижимости оценивается в 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве. Стоимость данного объекта недвижимости оценивается в 2 млрд рублей.
73-летняя Людмила Рукавишникова ранее считалась «просто соседкой» семьи Сергея Чемезова по клубному дому на Поварской улице. Однако «Собеседник» внимательно изучил документы и выяснил, что Рукавишникова в 2002 году одновременно с супругой главы «Ростеха» Ириной Игнатовой купили соседние квартиры, а в 2008 году одновременно их продали.
Еще и еще одна деталь. Оказывается, что Сергей Чемезов при оформлении права собственности на свою квартиру в доме на Поварской улице предоставил паспорт, в котором местом постоянной регистрации был указан адрес Людмилы Рукавишниковой. В «Ростехе» в ответе на запрос журналистов не стали отрицать, что Рукавишникова является тещей их шефа.
Людмила Рукавишникова является владелицей компании «Никсервис», которая зарегистрирована в историческом особняке на Малой Никитской. Здание является жилым. В нем всего 12 квартир, а самая большая из них принадлежит теще главы госкорпорации. Площадь недвижимости составляет 696,2 кв.м. Квадратный метр в этом доме сейчас продается по 2 млн рублей.