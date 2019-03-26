Борцы с коррупцией возьмут на контроль госзакупку на благоустройство Истринского района
Администрация Истринского района Московской области, которой сейчас руководит бывший глава Волоколамского района Андрей Вихарев, планирует объявить тендер на благоустройство дворов стоимостью 474 млн рублей
Администрация Истринского района Московской области, которой сейчас руководит бывший глава Волоколамского района Андрей Вихарев, планирует объявить тендер на благоустройство дворов стоимостью 474 млн рублей. В прошлых госконтрактах чиновника на благоустройство территории были выявлены нарушения.
Районные власти заказали наведение порядка сразу во всех дворах в Истре и Дедовске. Обычно на благоустройство дворов жилых домов оформляются отдельные «мелкие» госконтракты, чтобы в каждом конкурсе могли участвовать разные подрядчики. Укрупнение лота, напротив, используется для устранения лишних конкурентов в лице небольших фирм. Таким образом, всю сумму получит только один подрядчик.
Издание Daily Storm сообщает, что госзаказ на благоустройство дворов еще не размещен на портале госзакупок. Тендерные документы обнаружились в плане закупок городского округа Истра на 2019 год.
Журналисты обратились за разъяснениями к заместителю главы Истры Андрея Вихарева Ирине Вишкаревой, ответственной за закупку, однако она комментировать тендер на 474 млн рублей отказалась.
Сотрудники антикоррупционной организации Transparency International в свою очередь сообщили, что возьмут планирующуюся закупку на контроль.
Андрей Вихарев недолгое время возглавлял Волоколамский район Подмосковья, но успел заказать там работы по благоустройству. Теперь эти контракты проверяют правоохранительные органы, так как в ходе аудиторской проверки в них были обнаружены нарушения.
В декабре прошлого года в администрации Волоколамского района прошли обыски, связанные с госконтрактами на благоустройство стоимостью 500 млн рублей, которые заключал г-н Вихарев. Контракты достались структурам, которые предположительно аффилированы с чиновником.
Основными участниками тендеров на волоколамском рынке являлись ООО «Дельта-строй» и «Спецстроймонтаж». Первая компания была создана через пять дней после назначения Вихарева и.о. главы Волоколамского района, а вторая – появилась еще в те времена, когда чиновник возглавлял Лосино-Петровский район.
Обе компании связаны через ООО «Промстройпроект», которым владеет офшор Андрея Вихарева AFC Developer, Inc.