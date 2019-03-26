Обещание Собянина ценой в 6 миллиардов
Московская мэрия фактически отказалась строить новую линию метро. Объединение Калининской и Солнцевской линий в одну ветку «тихой сапой» отложили до лучших времен
«Тихое» громкое заявление
Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин, наконец-то, признал – столичное правительство больше не планирует объединение желтых Калининской и Солнцевской линий в новую ветку метро – Калининско-Солнцевскую. Что интересно, свое признание градоначальник сделал публично, в эфире одного из телеканалов, однако, новость постарались сделать, скажем так, не резонансной. Ну, сказал и сказал. Хотя то, что «Третьяковскую» и «Деловой центр» соединять не будут, поскольку строительство новых станций парализует центр города, вслух сказано впервые. До этого горожан много лет кормили обещаниями.
Собянин пояснил, несмотря на наличие этого проекта в генплане, соединять эти два участка мэрия больше не планирует. Причиной такого решения чиновник назвал неподходящие условия для проведения работ – центр города, где рытье огромных котлованов на глубине с прокладкой коммуникаций может парализовать движение.
С чего начиналось
Названия станций центрального участка желтой ветки, тогда еще просто продленной Калининской, утверждал предыдущий градоначальник Юрий Лужков еще в 2008 году. Тогда между «Третьяковской» и «Деловым центром» планировалось сразу пять остановок. В общем, все заявлялось вполне конкретно и уверенно и сомнений решение вопроса не вызывало.
Но уже в 2011 году, когда строительство новой ветки метро стартовало, число остановок сократили до трех. Новая концепция предполагала запуск «Волхонки» (с переходом на «Кропоткинскую»), «Плющихи» (с переходом на «Смоленскую») и «Кутузовского проспекта», который позднее переименовали в «Дорогомиловскую».
Открыть их планировали в 2015 году – сразу вслед за открытием первого участка Солнцевской линии, чтобы объединить две желтые ветки в одну. Правда, строительство участка откладывали не раз и не два.
Если вспомнить обещания, которые озвучивал глава Депстроя Андрей Бочкарев пять лет тому назад, Калининскую и Солнцевскую линии должны были соединить на рубеже 2018–2019 годов. И вновь обещание звучало довольно убедительно, несмотря на то, что центральный участок ветки являлся одним из самых сложных в московском метростроении из-за большой глубины залегания и плотной застройки районов, под которыми нужно было провести метро.
Что пытались сделать
Эти причины давно стали камнем предкновения для столичных градостроителей, поэтому новые станции метро в рамках сегодняшнего третьего кольца, не открывали много десятилетий. Кстати, и от этого проекта отказались еще в давние советские времена. Но нынешние столичные власти продолжали упорно твердить – мы это сделаем.
Правда, летом 2017-го Бочкарев, сославшись на трудности проектирования, заявил, что начало строительство переносится на 2021-й, а и то 2022-й годы. Сначала, мол, полноценно запустим Большую кольцевую дорогу, немного разгрузим центр города, тогда и начнем.
Теперь заявления столичных чиновников уже не столь убедительны, как раньше. Проскальзывает в этих заявлениях некая скрытая доля сомнения. При этом, буквально через несколько месяцев после объявленного переноса начала строительства, московская мэрия согласовала Адресную инвестиционную программу до 2020 года, которая предусматривала финансирование соединительной ветки «Третьяковской» и «Делового центра». Окончание работ было запланировано на конец 2023-го года.
Однако, наступил 2018 год, и упоминания о «Волхонке», «Плющихе» и «Дорогомиловской» из уст московских чиновников уже не был слышны. Как воды в рот набрали. Лишь в августе заммэра Марат Хуснуллин обмолвился о том, что город не отказался от метро между «Третьяковской» и «Деловым центром». Однако, решения по этому вопросу окончательно не принято. Ну, а в октябре в ходе своей пресс-конференции Бочкарев на вопрос «есть ли у участка Калининско-Солнцевской линии будущее» ответить и вовсе затруднился.
Что не сделали, но деньги потратили
Согласно Адресной инвестиционной программе, общая стоимость метро от «Третьяковской» до «Делового центра» оценивалась в 45,7 миллиардов рублей. При этом, как сообщают некоторые СМИ, на январь 2018-го, на проект объединения желтой ветки уже было израсходовано 6,3 миллиарда рублей, из которых миллиард – в 2017 году. Еще 5,5 миллиарда рублей планировалось выделить из городской казны за 2018–2019 годы.
Вот ведь как. Заявления чиновников о строительстве метро становились все менее обнадеживающими, а деньги, знай себе, тратились. Тендеры по центральному участку Калининско-Солнцевской линии встречаются на сайте госзакупок, начиная с 2013 года. Тогда на строительство станций и перегонных тоннелей предполагалось выделить порядка 30 миллиардов рублей.
А в 2017& и 2018 годы «Мосинжпроект», который в данном проекте выступает генподрядчиком, по предварительной информации закупал полушпалы и выделял деньги на охрану строительных площадок.
В силу того, что изыскательные работы, особенно в трудновыполнимом проекте, могут составлять чуть ли не пятую часть общих затрат, шесть уже потраченных миллиардов, по словам специалистов, это совсем даже не критично. Печальней то, что московские власти на самом деле могут потратить многие миллиарды на проектирование, а потом спокойно проект «похоронить». Никаких санкций законодательство в отношении чиновников за это не предусматривает.
По мнению опрошенных юристов, здесь вряд ли речь может идти о коррупции. Это скорее вопрос эффективности управления. Ведь можно было намного раньше, чем начали расходоваться средства, понять – здесь строить очень сложно. Да и нужно ли. Советские инженеры тоже ведь долго носились с подобной идеей. Но в итоге от нее отказались. И в казну руку никто не запускал. Тем более, в те времена санкции для растратчиков то же были, да еще какие. Особо ретивые могли схлопотать лет десять-пятнадцать. А то и «вышку».
Что будет дальше. Или не будет
Как в дальнейшем станут обозначать части Калининско-Солнцевской линии, которые на схемах выделяются единым желтым цветом и восьмым номером (Солнцевская – 8А), пока не понятно. В марте на сайте мэрии Калининская и Солнцевская линии уже назывались как отдельные. Хотя еще месяцем ранее они носили единое название.
Тумана добавляли продолжавшие уверения чиновников о том, что речи о полном отказе от объединения желтой ветки не идет. Якобы, проект только отложен, ибо современные технологии реализовать его не позволяют, не причинив серьезных неудобств горожанам.
Когда современные технологии могут осилить такой проект, власти дипломатично умалчивали. Однако, сам Собянин, выступая в эфире одного из телеканалов, предложил москвичам на этот счет не печалиться. Мол, туда-сюда полностью откроется Большая кольцевая линия, которая соединит Солнцевскую линию со всеми остальными.
При этом о центральном участке желтой ветки градоначальник высказался так, что у людей незнающих могло создаться впечатление, что и планов-то таких у мэрии не было – одни лишь разговоры. Мэр пояснил зрителям о том, что проект не реализуем ни в советское время, ни сейчас. «Соединить две ветки? Теоретически это было бы весьма неплохо, но технически маловозможно», – заявил Собянин.
Словно и не было уверенных заявлений на протяжении многих лет о том, что строительство вот-вот начнется. Если еще с советских времен понятно, что технически реализовать проект практически невозможно, остается лишь понять, на что все-таки потрачены те самые 6 миллиардов. На разговоры о метро?
Пока же более-менее понятно то, что Собянин и его подчиненные решили больше не кормить москвичей обещаниями. Из последних заявлений следует, что столичные власти готовы вернуться к вопросу соединения «Третьяковской» и «Делового центра» только после 2023 года. Но ведь фраза «после 2023 года» вовсе не значит, что про метро заговорят уже в 2024-м. «После» – это что-то вроде «плюс бесконечность».
Так что, теперь, в определенных местах, строительство метро чиновники могут откладывать на годы и десятилетия. И, возможно, оно там никогда и не будет построено. А деньги уже будут потрачены. И за это никто не ответит.
По материалам издания - The Village