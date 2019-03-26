Расходы на разработку «умных счетчиков» газа лягут на плечи простых россиян
Российские власти предлагают переложить на простых россиян расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных. Эти траты могут включить в коммунальные тарифы
Российские власти предлагают переложить на простых россиян расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных. Эти траты могут включить в коммунальные тарифы.
На создание интеллектуальной системы учета газа или так называемых «умных счетчиков» потребуется 385 млрд рублей. В Минэнерго считают, что внедрение нового порядка учета газа обойдется дороже, чем в случае с электроэнергией. Сейчас приборы учета газа оцениваются в 11-15 тысяч рублей при цене обычных счетчиков в 2-5 тысяч рублей. Кроме того, для установки умных газовых счетчиков понадобится беспрепятственный доступ в дома и квартиры россиян, сообщают «Известия».
Чиновники из Минэнерго предлагает два варианта источника финансирования инициативы. Первый – это включение расходов в коммунальную плату или плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям. Второй вариант – включить расходы в тариф на транспортировку газа, который уже направляется газораспределительным организациям.
При любом раскладе стоимость газа для физических лиц вырастет примерно на 5-10%.
Сам переход на «умные счетчики» займет от 4 до 12 лет.