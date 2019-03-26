Меню
Экономика
Нас мало - а станет еще меньше
Экономика
26 марта 10:10

Расходы на разработку «умных счетчиков» газа лягут на плечи простых россиян

Российские власти предлагают переложить на простых россиян расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных. Эти траты могут включить в коммунальные тарифы

Расходы на разработку «умных счетчиков» газа лягут на плечи простых россиян

Российские власти предлагают переложить на простых россиян расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных. Эти траты могут включить в коммунальные тарифы.

На создание  интеллектуальной системы учета газа или так называемых «умных счетчиков» потребуется 385 млрд рублей. В Минэнерго считают, что внедрение нового порядка учета газа обойдется дороже, чем в случае с электроэнергией. Сейчас приборы учета газа оцениваются в 11-15 тысяч рублей при цене обычных счетчиков в 2-5 тысяч рублей. Кроме того, для установки умных газовых счетчиков понадобится беспрепятственный доступ в дома и квартиры россиян, сообщают «Известия».

Чиновники из Минэнерго предлагает два варианта источника финансирования инициативы. Первый – это включение расходов в коммунальную плату или плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям. Второй вариант – включить расходы в тариф на транспортировку газа, который уже направляется газораспределительным организациям.

При любом раскладе стоимость газа для физических лиц вырастет примерно на 5-10%.

Сам переход на «умные счетчики» займет от 4 до 12 лет.

Материалы по теме
Минприроды оценило запасы нефти в 40 трлн рублей, а запасы газа – в 11 трлн рублей
Компания сына «друга президента» может стать монополистом на рынке «умных счетчиков»
В Дагестане прошли «беспрецедентные» обыски на объектах газоснабжения
Сейчас на главной
Отставка - не приговор
Горячие новости
Отставка - не приговор
Каждый десятый российский губернатор после отставки становится фигурантом уголовного дела. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика»
Автоконцерн Ford не исключил закрытия всех своих заводов в России
Горячие новости
Автоконцерн Ford не исключил закрытия всех своих заводов в России
Автомобильный концерн Ford с лета текущего года может полностью остановить выпуск, а также импорт своих легковых автомобилей в Россию. Компания оставит только коммерческий транспорт и внедорожники
Реализация законопроекта об автономном Рунете подорожала на 10 млрд рублей
Горячие новости
Реализация законопроекта об автономном Рунете подорожала на 10 млрд рублей
Реализация резонансного законопроекта об изоляции российского сегмента Интернета обойдется дороже, чем планировалось изначально. Об этом сообщается на сайте национальной программы «Цифровая экономика»
Авторская колонка
У вас нет ощущения, что мэрия нас всех считает идиотами?
Мы говорим: реагенты вредны для экологии и здоровья, это доказано учеными. Вот результаты прикладных исследований МГУ. Департамент ЖКХ отвечает: ой, ну зачем нагнетать, реагенты безопасны. Вы что, не видели, как в эфире «Москва-24» их с черным хлебом ели? Очень вкусно и полезно.
Яшин Илья
Каша с душком
Горячие новости
Каша с душком
В городе Югорске Ханты-Мансийского АО разгорелся скандал из-за хранения в морге детского питания. В настоящее время правоохранительные органы проводят по данному факту проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Горячие новости
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Федор Бондарчук отметил, что «не мог не воспользоваться возможностью» обратиться к представителям власти, следователям и судьям с просьбой освободить Кирилла Серебренникова из-под ареста
Турецкие власти разрешат россиянам въезжать в страну по национальным паспортам
Горячие новости
Турецкие власти разрешат россиянам въезжать в страну по национальным паспортам
Анкара и Москва обсуждают вопрос об открытии въезда в Турцию для российских граждан по внутренним паспортам. Данный вопрос обсуждается в рамках российско-турецкого Года культуры и туризма
Основной владелец «Зимней вишни» разбогател на 50 млн долларов
Горячие новости
Основной владелец «Зимней вишни» разбогател на 50 млн долларов
Основной владелец кемеровской «Зимней вишни» Денис Штенгелов за год после крупного пожара в торговом центре увеличил свое состояние. Общий капитал бизнесмена оценивается в 650 млн долларов
Остаться на Ямале любой ценой
КПРФ
Остаться на Ямале любой ценой
В последнее время митинги КПРФ на Ямале проводятся каждую неделю. Тематика мероприятий разнообразная... Правда, жители округа уже не реагируют ни на какие призывы, а потому «красные», как правило, выходят на улицы в одиночестве
Убийственная медицина
Злравоохранение
Убийственная медицина
Людям в обычной жизни получить необходимую медицинскую помощь порой весьма непросто, что уж говорить о те, кто находится в местах лишения свободы. Мы много знаем про то, что на зонах живется не сладко, но то что поведали миру журналисты Радио Свободы, вообще ввергают в шок …
В России может возникнуть дефицит детского питания из-за новых таможенных правил
Горячие новости
В России может возникнуть дефицит детского питания из-за новых таможенных правил
Производители детского питания предупредили о риске возникновения дефицита продукции данной категории по причине перебоев в поставках сырья. Проблемы с поставками возникли из-за новых правил Таможенного союза
Домохозяйка может руководить государством
Горячие новости
Домохозяйка может руководить государством
Согласно данным ГАС «Выборы», Анна Щекина набрала 44,04% голосов избирателей. Ее основной конкурент - председатель городской думы и член «Единой России» Сергей Зацепин заручился поддержкой 37,3% избирателей
Присоединение Крыма к России обошлось российскому бюджету в 1,5 тронн рублей
Горячие новости
Присоединение Крыма к России обошлось российскому бюджету в 1,5 тронн рублей
Экономист Сергей Алексашенко посчитал в какую примерно сумму обошлось присоединение Крыма к России. Подробные расчеты представлены в его книге «Русское экономическое чудо: что пошло не так?»
На горнолыжном курорте Шерегеш сломался подъемник с туристами
Горячие новости
На горнолыжном курорте Шерегеш сломался подъемник с туристами
На российском горнолыжном курорте Шерегеш сломался подъемник, в результате чего людей пришлось эвакуировать. Операция по спасению туристов заняла около 2 часов. Пострадавших в результате инцидента нет
У берегов Норвегии потерпел бедствие круизный лайнер
Горячие новости
У берегов Норвегии потерпел бедствие круизный лайнер
Круизный лайнер Vikings Sky во время шторма послал сигнал бедствия и сообщил об отказе двигателей. Судно начало дрейфовать в сторону суши, но позже экипажу удалось запустить один двигатель и встать на якорь у берегов Норвегии
Вице-мэра Майкопа задержали с поличным при получении взятки
Горячие новости
Вице-мэра Майкопа задержали с поличным при получении взятки
Правоохранительные органы задержали замглавы администрации Майкопа по делу о получении взятки. Чиновника задержали с поличным в рабочем кабинете
Горячие новости
Халява закончилась
Авиакомпания «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 года одновременно с введением авиабилетов без багажа по сниженным ценам отменит самый дешевый вариант билета с багажом по тарифу «Эконом бюджет»
В МВД предложили ужесточить условия для возбуждения дел о незаконном обороте наркотиков
Горячие новости
В МВД предложили ужесточить условия для возбуждения дел о незаконном обороте наркотиков
Министерство внутренних дел России запретит своим сотрудникам возбуждать уголовные дела по статье «Незаконный оборот наркотических средств» без сбора убедительных доказательства их сбыта