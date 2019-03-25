В России может возникнуть дефицит детского питания из-за новых таможенных правил
Производители детского питания предупредили о риске возникновения дефицита продукции данной категории по причине перебоев в поставках сырья. Проблемы с поставками возникли из-за новых правил Таможенного союза
Производители детского питания предупредили о риске возникновения дефицита продукции данной категории по причине перебоев в поставках сырья. Проблемы с поставками возникли из-за новых правил Таможенного союза.
С 11 апреля 2019 года в рамках борьбы с фальсификатом начнут действовать более строгие правила ветеринарного контроля импортной продукции, в которой животный жир заменен растительным. К таким товарам относятся продукты диетического питания, питания для детей и некоторые пищевые биологически активные добавки.
На указанную продукцию необходимо будет оформлять ветеринарные сертификаты и разрешение на ввоз. Производители же должны быть включены в реестр предприятий третьих стран, сообщает «КоммерсантЪ».
Представитель Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявил, что оформление необходимых документов может занять около года, что может привести к дефициту продукции и негативным образом сказаться на конечном потребителе. Предприниматели отметили, что на импорт в этих категориях товаров приходится 90%.