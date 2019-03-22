Глава Минфина анонсировал инвентаризацию всей недвижимости и земли
Министр финансов России Максим Орешкин на заседании Росреестра заявил о проведении полной инвентаризации всех объектов недвижимости и земельных участков в стране
Министр финансов России Максим Орешкин на заседании Росреестра заявил о проведении полной инвентаризации всех объектов недвижимости и земельных участков в стране.
Чиновник заявил, что полная инвентаризация нужна для понимания характеристик каждого отдельного объекта и установления личности его реального владельца. Максим Орешкин отметил, что многие построенные до распада СССР объекты до сих пор не имеют законных владельцев или официально не зарегистрированы, сообщает «Интерфакс».
Для проведения масштабной инвентаризации объектов недвижимости, по словам министра, будут использованы инновационные методы, что позволит завершить весь процесс за год.
Примечательно, что заявление Максима Орешкина о масштабной инвентаризации земли и недвижимости прозвучало после сообщений о том, что Росреестр оценил землю в Одинцовском районе Московской области, на которой располагается шикарный особняк главы ВЭБ Игоря Шувалова, всего в 107 тысяч рублей. Речь идет о площади в 7,6 гектар.
Соседний участок, который принадлежит семье сенатора Сулеймана Керимова, имеет более реальную кадастровую стоимость – 734 млн рублей.