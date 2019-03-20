«Ипотечные каникулы» распространят на уже выданные жилищные кредиты
На заседании правительства глава государства отметил, что граждане восприняли заявления властей об «ипотечных каникулах» так, что они распространяются на все жилищные кредиты, поэтому не стоит их огорчать
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу расширить действие «ипотечных каникул» на уже выданные кредиты на приобретение жилья.
На заседании правительства глава государства отметил, что граждане восприняли заявления властей об «ипотечных каникулах» так, что они распространяются на все жилищные кредиты, поэтому не стоит их огорчать.
«Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде»», - заявил Путин, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил ввести «ипотечные каникулы» с максимальным сроком 6 месяцев для граждан, которые потеряли работу или оказались в сложной жизненной ситуации. Изначально речь шла о новых кредитах на покупку жилья, но теперь придется распространить послабления и на уже выданные займы.