Минтруда подготовило законопроект об оказании денежной помощи бедным семьям
Минтруда и социальной защиты подготовило законопроект, направленный на оказание денежной помощи семьям с низким доходом. Документ подготовлен в рамках исполнения поручения президента
Минтруда и социальной защиты России подготовило законопроект, направленный на оказание денежной помощи семьям с низким доходом. Документ подготовлен в рамках исполнения поручения президента Владимира Путин, озвученного им в послании Федеральному Собранию.
Согласно законопроекту, выплату на первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет будут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как сейчас.
Законопроект также увеличивает до 10 тысяч рублей размер выплаты нетрудоспособным родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом. Пособия предлагается повысить с 1 июля 2019 года. бюджету реализация данной меры обойдется в 70 млрд рублей.
По предварительным подсчетам, под эту программу попадут 65–70% российских семей, что позволит снизить уровень бедности в стране.