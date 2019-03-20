Повышение НДС до 20% обойдется россиянам в 460 млрд рублей
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% принесет федеральному бюджету в текущем году дополнительно 800 млрд рублей. Из них 460 млрд заплатят граждане через покупку подорожавших товаров
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% принесет федеральному бюджету в текущем году дополнительно 800 млрд рублей. Из них 460 млрд заплатят граждане через покупку подорожавших товаров.
В исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования РАН сообщается, что доход в размере 800 млрд рублей государственная казна получит при условии сохранения стабильных цен на нефть, курса национальной валюты, а также динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4%, сообщают «Известия».
Сильнее всего повышение НДС до 20% ударит по состоятельным россиянам, поскольку они покупают товары, облагаемые НДС в полном объеме. Обеспеченные граждане заплатят за рост ставки НДС 142,6 млрд рублей, а их малоимущие соотечественники - 9,2 млрд рублей.
Еще 590 млрд рублей поступят в государственный бюджет напрямую от роста налога.