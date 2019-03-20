Минтранс предложил освободить от уплаты НДС все внутренние авиарейсы
Минтранс России предложил освободить от уплаты НДС (20%) все внутренние авиарейсы. Такая мера позволит поддержать стабильность сферы гражданских перевозок и сдержать рост цен на билеты
Минтранс России предложил освободить от уплаты НДС (20%) все внутренние авиарейсы. Такая мера позволит поддержать стабильность сферы гражданских перевозок и сдержать рост цен на билеты.
Ведомство Евгения Дитриха предлагает обнулить ставку НДС на все внутренние перевозки, включая московские, в сочетании с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиатопливо, сообщает ТАСС.
Еще одна мера поддержки отрасли заключается в компенсации авиакомпаниям из федерального бюджета части расходов, связанных с ростом расценок на авиатопливо.
Указанные меры Минтранс предложил в рамках исполнения поручения правительства по улучшению финансового положения отечественных авиакомпаний.