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Экономика
19 марта 00:34

Росреестр оценил кадастровую стоимость земли под дворцом Игоря Шувалова в 107 тысяч рублей

Участок земли в Сколково площадью 7,6 га, на котором построен дворец бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, оценили в 107,5 тысяч рублей. Столь скромная оценка позволяет нынешнему главе Внешэкономбанка платить налог за землю в размере всего 323 рублей

Росреестр оценил кадастровую стоимость земли под дворцом Игоря Шувалова в 107 тысяч рублей

Участок земли в Сколково площадью 7,6 га, на котором построен дворец бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, оценили в 107,5  тысяч рублей. Столь скромная оценка позволяет нынешнему главе Внешэкономбанка платить налог за землю в размере всего 323 рублей.

Владельцем участка земли в Одинцовском районе Московской области является фирма «Заречье-4», которой владеют Игорь Шувалов и его супруга Ольга. Накануне ФССП возбудила в отношении этой компании исполнительное производство по факту задолженности по налогам и сборам. Позже производство было закрыто по причине невозможности установить местонахождение должника или его имущества.

Журналисты проекта Baza решили выяснить кадастровую стоимость упомянутого земельного участка и обратились в Росреестр. Согласно выписке,  7,6 гектар земли стоят всего 107,5 тысяч рублей.

Примечательно, что кадастровая стоимость соседнего участка в 19 га, на котором стоит дом бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова, составляет 734 млн рублей. Таким образом, один гектар земли в Сколково стоит 39 млн рублей, а кадастровая стоимость участка Шуваловых должна были около 296 млн рублей. Таким образом,  реальная кадастровая стоимость земли бывшего вице-премьера была занижена примерно в 2800 раз.

Также сообщается, что к участку с дворцом примыкают еще три участка, владельцем которых является компания Шуваловых «Заречье-4». Однако их кадастровая стоимость более похожа на реальную: 20 млн рублей за 3 тысячи кв.м., 53 млн рублей за 9 тысяч кв.м. и 7 млн рублей за 2 тысячи кв.м.

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