Российским магазинам могут запретить выставлять алкоголь на витрины
Министерство здравоохранения поддержало инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Леонида Огуля, который предложил убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов
Министерство здравоохранения поддержало инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Леонида Огуля, который предложил убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов. Парламентарий считает, что алкоголь должен или храниться в изолированных помещениях магазина или продаваться в специализированных алкомаркетах.
В ведомстве считают, что реализация данной инициативы позволит сократить объемы потребления спиртных напитков в России, сообщает ТАСС.
В Минздраве отметили, что необходимость ограничения доступности спиртного, в том числе территориальной, прописана в Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения.
Ведомство приводит статистику, согласно которой размещение алкоголя «в хорошо просматриваемых местах» повышает его продажи на 23-46 процентов.
В свою очередь Минпромторг не поддержал предложение Леонида Огуля. В ведомстве считают, что соответствующая инициатива может привести к росту цен и ограничению конкуренции.