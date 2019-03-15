Алексей Навальный рассказал о благополучной пенсии топ-менеджера «Газпрома»
Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование о недвижимости «пенсионера из Газпрома» Валерия Голубева, который в свое время служил в ленинградском управлении КГБ и мэрии Санкт-Петербурга, как и президент России Владимир Путин
Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование о недвижимости «пенсионера из Газпрома» Валерия Голубева, который в свое время служил в ленинградском управлении КГБ и мэрии Санкт-Петербурга, как и президент России Владимир Путин.
По данным оппозиционера, когда Владимир Путин отвечал в мэрии при Анатолии Собчаке за внешние связи, Валерий Голубев был главой Василеостровского района. СМИ пишут, что именно он занимался предоставлением чиновнику Путину бесплатной жилплощади в своем районе. Квартиру будущему президенту предоставили в доме на второй линии Васильевского острова, где поселился и сам Голубев.
«То есть служили, работали и жили вместе», - отметил Навальный и предположил, что именно эти факты помогли Голубеву спустя несколько лет занять высокую должность в госкомпании «Газпром».
В «Газпроме» бывший сосед Владимира Путина начал работать в 2003 году, а на пенсию ушел в 2019 году в ранге заместителя председателя газовой монополии.
Борцы с коррупцией решил выяснить, как же выглядит «достойная старость этого трудяги», и обнаружили в его собственности солидную недвижимость. В собственности семьи Валерия Голубева имеется слегка покосившаяся дача под Торжком и огромный загородный дом на Рублевском шоссе Московской области с банным комплексом и даже подземным автомобильным туннелем. Площадь рублевской дачи составляет 3800 кв.м., а ее стоимость оценивается минимум в 3 млрд рублей.
Официально загородный дом принадлежит не самому Валерию Голубеву, а его 23-летнему сыну Вячеславу Голубеву. Судя по выписке из Росреестра, этот дом Голубев-младший купил в возрасте 19 лет.
Семья «пенсионера из Газпрома» также владеет квартирой в доме на Красной Пресне в Москве (203 кв.м.), квартирой в Хамовниках (260 кв.м.; оформлена на дочь Голубева) и четырехэтажная квартира в элитном доме на Каменном острове в Петербурге (записана на жену топ-менеджера), в котором имеют жилплощадь близкие к президенту бизнесмены.
Алексей Навальный отметил, что даже при высокой зарплате в «Газпроме» бывший топ-менеджер не смог бы заработать на всю перечисленную недвижимость. В ходе расследования выяснилось, что супруга Валерия Голубева, ранее работавшая школьным учителем, после перехода мужа в «Газпром» стала заниматься бизнесом. Ее фирмы стали поставщиками труб большого диаметра для подрядчика компании.
«То есть вот такая у нас получается формула пенсионного благополучия - отслужи вместе с Путиным, поработай вместе с Путиным, поживи с Путиным в одном доме. Все, достаточно. Это вам, алкашам и тунеядцам, надо работать. А этим настоящим работягам все приносит Путин: квартиры по 500 квадратных метров, дом 3000 метров, гектары элитной земли, на которой каждый боровичок будет похож на пробку от шампанского», - отметил Алексей Навальный.