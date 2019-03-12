Андрей Воробьев вышел в лидеры
Московская область возглавила рейтинг самых грязных регионов страны
Тройка лидеров
Аналитики аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza подсчитали, что Москва и Подмосковье генерируют более 15% всего мусора в России. При пересчете мусора на душу населения Московская область выбивается в лидеры.
Согласно статистике, россияне накапливают до 337,2 млн куб. м отходов в год. Специалисты Finexpertiza умножили средний норматив накопления (2,18 куб. м твердых коммунальных отходов в год на человека) в стране на численность населения (146,8 млн человек). Лидер по объёму накопления отходов – Московская область, где проживает 7,6 млн человек. Жители Подмосковья накапливают 27,53 млн куб. м. мусора в год (в среднем 3,63 куб. м на человека).
«Почетное» второе место в своеобразном мусорном рейтинге заняла Москва с 24,1 млн куб. м отходов в год. Несмотря на то, что в столице живет почти вдвое больше людей, чем в области (12,6 млн). В результате на эти два региона приходится почти 52 млн куб. м отходов в год, что составляет более 15% всего мусора в России.
Здесь стоит отметить один важный момент. Аналитики Finexpertiza при составлении статистики не брали в расчет объем мусора, который Москва вывозит в Подмосковье. В расчет бралось только то, что жители регионов накапливали у себя до вывоза.
Если бы в учет брался и столичный мусор, показатели Подмосковья явно были бы иными. Хотя и собственных отходов Московской области оказалось достаточно, чтобы не дать себя никому обогнать в смысле замусоренности.
Кстати, Москва все еще считает свои отходы по нормативам 2008-го года. Здесь еще не дали старт начавшейся мусорной реформе – и когда это произойдет, столица теоретически может стать чуть ли не экологическим примером для всех остальных. Правда, скорее на бумаге, чем в реальности. Ну, а те регионы (включая Подмосковье), которые принимают московские отходы, явно ждет «повышение» в мусорном рейтинге.
А пока на третьем месте оказался Краснодарский край, накапливающий ежегодно 17,4 млн куб. м. отходов при 5,6 млн жителей. Правда, и здесь аналитики брали в расчет лишь мусор «с пропиской», не учитывая то, что оставляют после себя в летний период миллионы туристов.
Пара слов о мусорной реформе
Кстати, если мы говорим о самых замусоренных регионах, нельзя не сказать и о самых чистых. Судя по статистике аналитиков, меньше всего мусора производят в Чукотском автономном округе – лишь 51,6 тыс. куб. м в год. Хотя ради справедливости стоит отметить, что и население там составляет 49,2 тыс. человек.
На втором месте среди наименее замусоренных регионов в стране – Еврейская автономная область, где за год скапливается 57,3 тыс. куб. м. отходов при населении втрое больше, чем на Чукотке, около 160 тыс. человек.
В дальнейшем, как говорит председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, расчет объемов накопления мусора в регионах будет корректироваться, в том числе с учетом сезонных миграций.
Ту же Московскую область весной и летом ждет наплыв дачник, а кубанское черноморское побережье – лавины туристов. При этом Исмаилова считает, что недавний запуск мусорной реформы в России снизит нагрузку от накопления отходов на природную среду. Ведь реформа подразумевает не банальное хранение на полигонах – но и сортировку и переработку ТБО.
Правда, в реформу включились еще не все российские регионы. Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю дали отсрочку до 2022-го года. Остальные же регионы отныне обязаны выбрать себе регионального оператора, которые единолично станут собирать и утилизировать мусор.
Тарифные службы регионов утвердили стоимость вывоза мусора, а Минприроды – норматив по накоплению отходов на человека. Из этих двух показателей сейчас складывается плата граждан за вывоз отходов. В среднем такая услуга будет обходиться в 120-130 руб. в месяц на человека, прогнозировал в январе вице-премьер Алексей Гордеев, который со стороны правительства курирует эту реформу. Часть средств планируется направить на строительство инфраструктуры для хранения, сортировки и переработки мусора.
Finexpertiza уже подсчитала, что по новым правилам граждане России без учета москвичей будут платить региональным операторам за вывоз бытовых отходов около 180 млрд руб. в год. И это при том, что многие эксперты уже сейчас называют мусорную реформу поспешной и неподготовленной. Как пример тому, настоящий мусорный коллапс, который благодаря бездействию или безграмотной работе региональных операторов произошел во многих областях в начале этого года.
Тула, Калининград, Красноярск, Краснодар и многие другие города буквально утонули в мусоре, который никто не вывозил, а телефоны операторов зачастую молчали или вовсе были отключены. В некоторых регионах для решения проблемы местные власти даже были вынуждены собираться на экстренные совещания – а, к примеру, в той же столице Кубани вместо мусорных машин назначенного оператора работать пришлось муниципальным «мусоркам», которых вроде как от этой сферы оттеснили.
Кому нужен лишний мусор
Елена Вишнякова, представитель компании «Эколайн», работающий с отходами в Москве, считает, что снизить накопление мусора в городах можно простимулировать. Пути все известны: раздельный сбор и отправка на переработку полезных твердых фракций.
Другое дело, что при нынешний условиях «мусорного бизнеса» отдельный сбор отходов нерентабелен. Как минимум, до той поры, пока для этого не будет создана необходимая инфраструктура. Только кому охота тратиться на ее создание, когда можно зарабатывать на банальном вывозе ТБО. Как говорится, бери, вези и сбрасывай. Живые деньги при минимуме затрат.
Вышеупомянутый господин Исмаилов предлагает весьма оригинальный выход – как сделать очень замусоренные города менее замусоренными. По его словам, из этих населенных пунктов (видимо, прежде всего из Москвы) отходы можно отвозить в те регионы, где пока объем хранения мусора не слишком большой.
Хотя уже сейчас можно сказать, что жители относительно чистых областей и городов не будут рады чужому мусору. Один из последних более чем наглядных примеров – буквально восставшая в протесте Архангельская область, куда Москва договорилась с местными властями свозить свои отходы.
Как говорят в региональном операторе «РТ-Инвест» (входит в «Ростех»), в будущем можно полностью отказаться от хранения отходов на полигонах. Но выйти на уровень так называемого «нулевого захоронения» можно лишь путем комплексного подхода к проблеме: раздельный сбор, переработка во вторсырье или электроэнергия.
Сейчас «РТ-Инвест» строит четыре мусоросжигающих завода по 700 тыс. тонн каждый, рассчитанных на производство до 2,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Общая стоимость проекта составляет около 155 млрд руб. Правительство пообещало «РТ-Инвесту» субсидировать проценты по кредиту ВЭБа лишь на 50 млрд руб.
Но «дочке» могущественного «Ростеха», возможно, и под силу на две трети оплатить проект своими деньгами. А как быть другим, у кого нет ни столько средств, ни столько… «могущества»? Выходит, что в этот бизнес закрывается дорога средним и малым предприятиям?
И напоследок один занимательный факт. Согласно исследованию компании «НЭО Центр» удельный вес мусора на человека в России (3-6 кг) в три-шесть раз меньше, чем в Европе (20-25 кг), и в 10-20 раз меньше, чем в США (61 кг). Тем не менее, «они там» куда-то все это аккуратно девают в своих маленьких странах (не про Америку будет сказано) – а огромная Россия буквально усеяна мусорными полигонами. Но, как отмечают эксперты, даже в нашей стране когда-нибудь закончится земля, пригодная для захоронения отходов.
По материалам РБК