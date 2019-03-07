Волгоградский единоросс заявил, что маленькие пенсии получают только «тунеядцы»
Депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев, говоря о размере российских пенсий, заявил, что 8 тысяч рублей получают от государства только «тунеядцы и алкаши»
Депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев, говоря о размере российских пенсий, заявил, что 8 тысяч рублей получают от государства только «тунеядцы и алкаши». По мнению народного избранника, малоимущие пенсионеры сами виноваты в своих проблемах.
Заявление единоросса относилось к депутату от КПРФ Михаилу Таранцову, который в ходе заседания областной думы отметил, что реальный прожиточный минимум в Волгоградской области и в целом по России составляет около 20 тысяч рублей против официальных 8,5 тысячи, сообщает ИА «Высота 102».
Гасан Набиев возразил Михаилу Таранцову, что пенсии в размере 7-8 тысяч рублей получают только те граждане, кто в свое время нормально не работал. Все остальные работяги получат по 16-20 тысяч рублей.
Волгоградские СМИ отмечают, что депутат за 2017 год заработал 14 млн рублей. Набиев ранее занимал должность главы волгоградской «дочки» госкомпании «Газпром».