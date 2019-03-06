Россия стала лидером по темпу роста числа долларовых мультимиллионеров
В ежегодном докладе World Wealth Report сообщается, что в Российской Федерации число мультимиллионеров увеличилось на 7%. Это самые высокие темпы роста во всем мире
Фото: ru.dobrebitcoin.com
Россия по итогам 2018 года показала самые высокие темпы роста числа сверхбогатых жителей, которыми считаются люди с состоянием от 30 млн долларов.
В ежегодном докладе World Wealth Report сообщается, что в Российской Федерации число мультимиллионеров увеличилось на 7%. Это самые высокие темпы роста во всем мире.
В России по состоянию на конец 2018 года проживали 1,5 тысячи мультимиллионеров. При этом всего в мире насчитывается 198 тысяч сверхбогатых людей, сообщает МБХ медиа.
Аналитики предполагают, что в ближайшие пять лет список российских мультимиллионеров разрастется до 1,8 тысячи человек, то есть их число вырастет на 24%. В Москве будут проживать 1,2 тысячи людей с доходом свыше 30 млн долларов.