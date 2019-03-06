Минэкономразвития прогнозирует рублю падение в 2019 году
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 руб. до 66 руб. за доллар. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин в ходе правительственного часа в Госдуме
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 руб. до 66 руб. за доллар. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин в ходе правительственного часа в Госдуме.
При этом министр пояснил, что прогноз связан исключительно с «изменением в паре евро/доллар», а не с внутренними факторами экономики РФ.
Тем не менее, ВВП России на первые месяцы этого года показывает замедление до 0,7% и достаточно высокий уровень инфляции – в районе 1%. Но Орешкин не видит в этом повода для беспокойства. По его словам, на фоне повышения НДС до 20% ситуация с инфляцией ожидалась даже более худшей, чем оказалось в реальности. Поэтому прогноз министерства по инфляции на 2019 год сохраняется в прошлых пропорциях – на уровне 4,3% с перспективой опустить отметку к началу 2020 года до 4%.
Сохранило Минэкономразвития и предыдущий прогноз по развитию ВВП. Ожидается, что рост будет наблюдается на привычные 1,3%.
Здесь стоит вспомнить, что в начале февраля Росстат многих удивил сообщением о росте ВВП сразу на 2,3% в 2018 году. Правда, специалисты быстро выяснили, что в данном случае решающую роль в оценке Росстата сыграл масштабный пересмотр вверх динамики строительных работ – с 0,5 до 5,7% за 11 месяцев прошедшего года.
Тогда даже министр Орешкин признавал, что его, как и других экономистов, сильно поразили цифры Росстата по росту ВВП. Глава ведомства назвал подобный показатель роста ВВП «точно разовой историей».