Владимир Путин попросил российские банки «не накручивать» проценты по ипотеке
Президент России провел встречу с главой банка ВТБ Андреем Костиным, в ходе которой призвал кредитно-финансовые организации обеспечить реальную ставку по ипотеке для семей с двумя и более детьми
Президент Владимир Путин провел встречу с главой банка ВТБ Андреем Костиным, в ходе которой призвал работающие в России кредитно-финансовые организации обеспечить реальную ставку по ипотеке для семей с двумя и более детьми. По мнению главы государства, ставка по кредиту на жилье не должна превышать 6%.
Владимир Путин заявил, что и ВТБ и другие банки должны обеспечить «чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивать». «Чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», - заявил президент.
Президент со своей стороны также напомнил, что государство субсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми на ее часть, превышающую 6%.
Напомним, вопрос о доступности ипотечных кредитов был поднят президентом в ходе его ежегодного послания Федеральному Собранию. Владимир Путин поручил снизить ставку для семей с детьми, а также ввести ипотечные каникулы для граждан, потерявших работу. Что касается второй инициативы, то соответствующий закон уже внесен в Госдуму.