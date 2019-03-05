AliExpress запускает продажу автомобилей для российских клиентов
Крупнейшая торговая онлайн-площадка AliExpress с 5 марта начнет продавать российским клиентам автомобили. Первым партнером по данному проекту станет китайский автопроизводитель Chery
Крупнейшая торговая онлайн-площадка AliExpress с 5 марта начнет продавать российским клиентам автомобили. Первым партнером по данному проекту станет китайский автопроизводитель Chery. Так, на AliExpress можно будет купить кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.
Продавцом на AliExpress выступит АО «Чери Автомобили Рус» - официальный дистрибутор китайского автопроизводителя в Российской Федерации. Представитель компании сообщил «Коммерсанту», что в первое время в интернете будут продаваться собранные в Китае автомобили, а затем планируется локализовать сборку в России.
В будущем AliExpress собирается значительно расширить ассортимент транспортных средств, а покупателей будут привлекать с помощью спецпредложений и дополнительного ассортимента.