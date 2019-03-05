Налоговики выявили счета и активы россиян в 58 иностранных государствах
Федеральная налоговая служба (ФНС) с помощью автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами получила сведения о заграничных счетах и активах российских граждан в 58 юрисдикциях
Федеральная налоговая служба (ФНС) с помощью автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами получила сведения о заграничных счетах и активах российских граждан в 58 юрисдикциях. В этот список попали активы россиян в офшорных зонах и юрисдикциях с низкими налогами.
Замглавы ведомства Алексей Оверчук сообщил РБК, что автоматический обмен значительно повысил налоговую прозрачность. Чиновник отметил, что раньше налоговикам приходилось писать запросы иностранным коллегам, а сейчас необходимые сведения по конкретному налогоплательщику сами поступают «по нажатию кнопки».
В ФНС прогнозируют, что сверка налоговых отчетов граждан выявит 10-15% несоответствий.
Напомним, Россия присоединилась к системе автоматического обмена налоговой информацией осенью 2018 года.