Средняя зарплата федерального чиновника по итогам 2018 года выросла до 126 тысяч рублей
Средняя зарплата федеральных государственных служащих в 2018 году на фоне падения реальных доходов граждан выросла на 5,4% и превысила 126 тысяч рублей. Таким образом, зарплата чиновников оказалась в три раза выше средней зарплаты россиян (43,4 тысячи рублей)
Средняя зарплата федеральных государственных служащих в 2018 году на фоне падения реальных доходов граждан выросла на 5,4% и превысила 126 тысяч рублей. Таким образом, зарплата чиновников оказалась в три раза выше средней зарплаты россиян (43,4 тысячи рублей).
Согласно данным Росстата, больше других зарабатывают сотрудники аппарата правительства. Их средняя зарплата увеличилась на 5,7% и достигла уровня 240,4 тысячи рублей.
На втором месте - Администрация президента России. Сотрудники ведомства в среднем получают по 236 тысяч рублей (+8,8%). На третьем месте по размеру зарплаты оказался Совет Федерации, где средний оклад увеличился до 186,4 тысячи рублей.
Сотрудники Счетной палаты получают по 186,3 тысячи рублей, а Государственной думы – 158 тысячи рублей (-1%), сообщает РБК.
Сотрудники Федерального казначейства в 2018 году зарабатывали по 159 тысяч рублей, а сотрудники Министерства иностранных дел – по 151 тысяче рублей. Средняя зарплата в МЧС России составляет 145 тысяч рублей, в ФНС – 144,8 тысячи рублей, Минфине – 139 тысяч рублей, ФССП – 124 тысячи рублей, в аппарате омбудсмена – 108 тысяч рублей, а в Министерстве спорта – 111 тысяч рублей.
Меньше всего среди федеральных чиновников зарабатывают сотрудники Роснедр (62,2 тысячи рублей), Росархива – 63 тысячи рублей и Росрезерва (64 тысячи рублей).
Общее число федеральных чиновников по итогам 2018 года составляет 38,3 тысячи человек.