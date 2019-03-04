Глава Счетной палаты упрекнул россиян в отсутствии «чувства налогоплательщика»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил об отсутствии у российских граждан «чувства налогоплательщика». Речь идет о том, что граждане совершенно не интересуются, на что тратятся уплаченные ими налоги
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил об отсутствии у российских граждан «чувства налогоплательщика». Речь идет о том, что граждане совершенно не интересуются, на что тратятся уплаченные ими налоги.
Алексей Кудрин призвал россиян быть более активными и интересоваться у местных властей, куда идут налоги и «почему не отремонтированы дороги».
Глава Счетной палаты считает, что без поддержки гражданского общества, которое интересуется тем, как реализуются национальные цели, например, касающиеся здравоохранения, жилья и экологии, сложно будет достичь высоких результатов, сообщает ТАСС.