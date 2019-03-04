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Экономика
04 марта 07:14

Глава Счетной палаты упрекнул россиян в отсутствии «чувства налогоплательщика»

​Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил об отсутствии у российских граждан «чувства налогоплательщика». Речь идет о том, что граждане совершенно не интересуются, на что тратятся уплаченные ими налоги

Глава Счетной палаты упрекнул россиян в отсутствии «чувства налогоплательщика»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил об отсутствии у российских граждан «чувства налогоплательщика». Речь идет о том, что граждане совершенно не интересуются, на что тратятся уплаченные ими налоги.

Алексей Кудрин призвал россиян быть более активными и интересоваться у местных властей, куда идут налоги и «почему не отремонтированы дороги».

Глава Счетной палаты считает, что без поддержки гражданского общества, которое интересуется тем, как реализуются национальные цели, например, касающиеся здравоохранения, жилья и экологии, сложно будет достичь высоких результатов, сообщает ТАСС.

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