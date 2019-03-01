Кремль будет оценивать эффективность глав регионов по состоянию дорог
Администрация президента будут оценивать эффективность работы губернаторов по состоянию дорог в их регионах. Новую методику оценки работы глав регионов подготовило Минэкономразвития РФ
Администрация президента будут оценивать эффективность работы губернаторов по состоянию дорог в их регионах. Новую методику оценки работы глав регионов подготовило Минэкономразвития РФ.
В ведомстве пояснили, что их методика отражает послание к Федеральному Собранию президента Владимира Путина, который попросил обратить внимание на состояние российских дорог.
В МЭР предлагают оценивать губернаторов по эффективности выполнения федерального проекта «Дорожная сеть». Так, главы субъектов федерации смогут получить самый высокий балл (0,5) за дорожный ремонт, еще 0,35 балла - за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тыс. человек и еще 0,15 балла - за снижение трафика, сообщают «Ведомости».
При выполнении дорожного плана на 90% губернатор получит очень высокие баллы и будет признан эффективным хозяйственником.