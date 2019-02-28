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Экономика
28 февраля 13:57

Минтруда спрогнозировало сокращение 116 тысяч сотрудников в разных отраслях

В сфере автомобилестроения под сокращение могут попасть 25,8 тысяч человек, в транспортной отрасли - 23,4 тысячи человек, а в финансовой и банковской сферах - 15,4 тысячи человек

Минтруда спрогнозировало сокращение 116 тысяч сотрудников в разных отраслях

Около 116 тысяч российских граждан весной текущего года могут остаться без работы. Об этом говорится в мониторинге Министерства труда.

В сфере автомобилестроения под сокращение могут попасть 25,8 тысяч человек, в транспортной отрасли  - 23,4 тысячи человек, а в финансовой и банковской сферах - 15,4 тысячи человек. В группе риска также оказались производители электрооборудования, строительных материалов, станков и оборудования, а также работники сферы добычи полезных ископаемых.

Большинство сокращений ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Пермском крае и Кемеровской области, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруда.

Эксперты назвали прогноз Министерства труда вполне оптимистичным.

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