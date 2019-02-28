Минтруда спрогнозировало сокращение 116 тысяч сотрудников в разных отраслях
В сфере автомобилестроения под сокращение могут попасть 25,8 тысяч человек, в транспортной отрасли - 23,4 тысячи человек, а в финансовой и банковской сферах - 15,4 тысячи человек
Около 116 тысяч российских граждан весной текущего года могут остаться без работы. Об этом говорится в мониторинге Министерства труда.
В сфере автомобилестроения под сокращение могут попасть 25,8 тысяч человек, в транспортной отрасли - 23,4 тысячи человек, а в финансовой и банковской сферах - 15,4 тысячи человек. В группе риска также оказались производители электрооборудования, строительных материалов, станков и оборудования, а также работники сферы добычи полезных ископаемых.
Большинство сокращений ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Пермском крае и Кемеровской области, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруда.
Эксперты назвали прогноз Министерства труда вполне оптимистичным.