Президент потребовал навести порядок в размерах прожиточного минимума пенсионеров
Владимир Путин дал поручение правительству устранить «полную чересполосицу» в размерах прожиточного минимума. «У кого-то густо, у кого-то пусто», - охарактеризовал ситуацию с материальным обеспечением пенсионеров глава государства
Президент Владимир Путин дал поручение правительству устранить «полную чересполосицу» в размерах прожиточного минимума пенсионеров из разных регионов. «У кого-то густо, у кого-то пусто», - охарактеризовал ситуацию с материальным обеспечением пенсионеров глава государства.
Сейчас в России нет общей обязательной методики установления региональных прожиточных минимумов пенсионеров, поэтому региональные власти утверждают их произвольно. Например, на Чукотке размер ПМП в течение 4 лет устанавливался в размере 19 тысяч рублей и не индексировался с учетом инфляции. Власти еще нескольких регионов установили ПМП аналогичный федеральному и освободили себя от обязанности доплачивать нуждающимся пенсионерам из собственных бюджетов. Еще в 14 регионах установленный властями ПМП оказался ниже фактически сложившегося, сообщает РБК.
В прошлом году Министерство труда подготовило поправки в закон «О прожиточном минимуме в РФ», которые устанавливают единые подходы к определению размера прожиточного минимума в регионах. В министерстве считают, что это позволит избежать необоснованного занижения размера ПМП, из-за чего социальная доплата к пенсии малообеспеченного пенсионера не обеспечивает доведение его материального уровня до фактического прожиточного минимума.
Согласно действующему законодательству, если материальное обеспечение пенсионера по размеру не дотягивает до ПМП, то федеральные или региональные власти должны доплачивать ему разницу. По состоянию на начало 2018 года таких пенсионеров было почти 6,3 млн человек.
Если ПМП в регионе ниже общероссийского (сейчас 8,8 тысячи рублей), то доплаты осуществляются из федерального бюджета, а если выше общероссийского, то – из регионального.