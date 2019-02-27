Борцы с коррупцией рассказали о повальном кумовстве в сфере госзакупок
Российское отделение антикоррупционной организации Transparency International проверило все неконкурентные и крупные госзакупки с 2014 по 2017 гг. и пришло к выводу, что более 25% всех госконтрактов достаются компаниям, близким к первым лицам страны
Российское отделение антикоррупционной организации Transparency International проверило все неконкурентные и крупные госзакупки с 2014 по 2017 гг. и пришло к выводу, что более 25% всех госконтрактов достаются компаниям, близким к первым лицам страны.
Всего борцы с коррупцией исследовали более 11 тысяч неконкурентных госзакупок и проверили 499 госзакупок первоначальной стоимостью более 30 млн рублей, в которых компания-подрядчик была назначена президентом или правительством.
Только в 2017 году президентом и правительством было подписано около 93 нормативных актов о госзакупках у единственного поставщика. На основании этих актов было подписано 3 тысячи 837 контрактов на общую сумму в 418 млрд рублей. При этом зачастую единственным поставщиков назначается компания, которая является всего лишь посредником, а не производителем товаров и услуг.
Такую тенденцию борцы с коррупцией назвали проявлением «фаворитизма» и «кронизма», но для россиян более привычно слово «кумовство». По мнению TI, госконтракты заключаются на принципе «личной благосклонности, наличия родственных и деловых связей».
Итоги расследования о кумовстве в сфере госзакупок Transparency International намерена направить в Госдуму, Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов и Счетную палату России.