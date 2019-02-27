Российские граждане за год взяли в банках кредитов на 15 трлн рублей
Средний долг по кредиту одной российской семьи составляет 263 тысячи рублей. В ОНФ подсчитали, что россияне в среднем отдают на погашение кредита пятую часть своих доходов
Российские граждане за 2018 года взяли в банках кредитов почти на 15 трлн рублей. Такие данные приводит Общероссийский народный фронт (ОНФ).
Средний долг по кредиту одной российской семьи составляет 263 тысячи рублей, а средний размер просроченной задолженности - 13,4 тысячи рублей. В ОНФ подсчитали, что россияне в среднем отдают на погашение кредита пятую часть своих доходов.
Самым закредитованным регионом страны стала республика Калмыкия – 59%. На втором месте по объемы займов идет республика Тыва (56%), а на третьем месте - Чувашия (44%).
«Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов сообщают, что в 2019 году задолженность граждан перед банками может вырасти до 16,6 трлн рублей.