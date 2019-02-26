«Аэрофлот» сообщил о повышении топливного сбора. Билеты тоже подорожают
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о повышении топливного сбора на 200 рублей с 4 марта. Такое решение в компании объяснили ослаблением курса рубля и повышением цен на авиационное топливо
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о повышении топливного сбора на 200 рублей с 4 марта. Такое решение в компании объяснили ослаблением курса рубля и повышением цен на авиационное топливо.
Повышение топливного сбора коснется внутренних рейсов «Аэрофлота», а также его дочерних компаний «России» и «Авроры».
«Авиационный керосин, главная статья расходов «Аэрофлота», в прошлом году подорожал на 36%, что привело к дополнительным расходам в размере 48 млрд рублей», - сообщил представитель авиаперевозчика РБК.
До 4 марта размер топливного сбора будет составлять 2265 рублей на внутренних рейсах. После 4 марта сбор повысится до 2465 рублей для тарифов «Эконом» и «Комфорт» и до 2665 рублей для класса «Бизнес». Стоимость билетов соответственно вырастет на 200 рублей.