Российские авиакомпании повысили цены на билеты на 5-33%
Так, сервис продажи билетов онлайн Biletix сообщает, что стоимость перевозки на внутренних рейсах выросла на 17% (с 11,4 тысячи до 13,4 тысячи рублей), а на международных рейсах - на 23% (с 18,3 тысячи до 27,3 тысячи рублей)
Фото: aviasales.ru
В России авиабилеты по разным маршрутам с декабря 2018 года по февраль 2019 года выросли на 5-33%.
Так, сервис продажи билетов онлайн Biletix сообщает, что стоимость перевозки на внутренних рейсах выросла на 17% (с 11,4 тысячи до 13,4 тысячи рублей), а на международных рейсах - на 23% (с 18,3 тысячи до 27,3 тысячи рублей).
Сервис Aviasales сообщает, что внутренние рейсы выросли на 7% (примерно до 7,4 тысячи), а международные – 5% (до 47 тысяч рублей). Сервис OneTwoTrip говорит о подорожании билетов на 33 и 18 процентов соответственно, сообщает «КоммерсантЪ».
Представители крупнейших российских авиакомпаний говорят, что и так работают «на грани себестоимости». Рост цен на билеты они объясняют подорожанием топлива и ослаблением курса рубля.