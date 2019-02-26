Банкам запретят выдавать гражданам кредиты, если на их погашение уйдет больше половины доходов
Банкиры говорят, что в реальности требование будущего закона будет сложно реализовать, поскольку из-за «серых» зарплат определить реальный уровень доходов заемщиков довольно проблематично
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о подготовке законопроекта, целью которого является снижение долговой нагрузки граждан.
Депутат в беседе с «Известиями» пояснил, что законопроект запретит российским банкам выдавать гражданам кредиты, если на их погашение у них уйдет более половины семейного бюджета. Данная инициатива очень не понравилась кредитно-финансовым организациям, которые приняли меры для затягивания процесса разработки документа.
Банкиры говорят, что в реальности требование будущего закона будет сложно реализовать, поскольку из-за «серых» зарплат определить реальный уровень доходов заемщиков довольно проблематично.
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году 12% заемщиков тратили на погашение кредитов более половины семейного дохода.