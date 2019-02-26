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Экономика
26 февраля 10:29

Банкам запретят выдавать гражданам кредиты, если на их погашение уйдет больше половины доходов

Банкиры говорят, что в реальности требование будущего закона будет сложно реализовать, поскольку из-за «серых» зарплат определить реальный уровень доходов заемщиков довольно проблематично

Банкам запретят выдавать гражданам кредиты, если на их погашение уйдет больше половины доходов
Фото: kg.mirtv.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о подготовке законопроекта, целью которого является снижение долговой нагрузки граждан.

Депутат в беседе с «Известиями» пояснил, что законопроект запретит российским банкам выдавать гражданам кредиты, если на их погашение у них уйдет более половины семейного бюджета. Данная инициатива очень не понравилась кредитно-финансовым организациям, которые приняли меры для затягивания процесса разработки документа.

Банкиры говорят, что в реальности требование будущего закона будет сложно реализовать, поскольку из-за «серых» зарплат определить реальный уровень доходов заемщиков довольно проблематично.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году 12% заемщиков тратили на погашение кредитов более половины семейного дохода.

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