Президент с мусорным ведром
По окончанию видеообращения президента РФ Владимира Путина 20 февраля 2019 года к Федеральному собранию в Гостином дворе сразу же захотелось рожать, не платить налоги и бежать брать ипотеку. Но увеличение семьи неизбежно приведет к увеличению объемов мусора. А как быть с помоями?
«С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Но если всё сведётся к росту платы за вывоз мусора - это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся».
Судя по этому фрагменту послания президент знает все. То есть он в курсе, что регионы приступили к мусорной реформе, которая повсеместно свелась к росту тарифа за утилизацию мусора, что реформа в чистом виде профанация, никакого раздельного сбора не происходит, а мусор по прежнему складируется на полигонах, отравляя на десятилетия окружающую среду. Вот только плата за медленную смерть от онкологии возросла кратно.
Сидящие в зале представители «мутных структур» внимали оратору, аплодировали истово и не вели бровью. Камера неоднократно выхватывала лица Генерального прокурора Юрия Чайки, сын которого Игорь является крупнейшим мусорным оператором, сенатора Юрия Воробьева, сын которого, губернатор Московской области Андрей Воробьев, управляет территорией, где и происходят все описанные в послании президента безобразия. Мэров Москвы и Санкт-Петербурга, отсрочивших начало мусорной реформы еще на три года, то есть, не исполнивших закон и даваемые ранее поручения.
Однако, грустные лица «мутных контор» засияли, когда услышали, что: «…в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупнейших свалок, а за шесть лет – все остальные». Это же миллиарды бюджетных денег, которые точно попадут в руки «нашим бизнесменам»!
«При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора». Но миллионы тонн мусора, это же миллиарды бюджетных денег, и в этой части, послание видимо исполнено не будет.
Единственное, что меня смущает, так это обращение Владимира Владимировича к Общероссийскому народному фронту и общественным экологическим инспекторам за обеспечением действенного гражданского контроля.
Я полагаю, что гражданский контроль важен и нужен, но мне было бы более понятно обращение напрямую к сидящим в зале Юрию Чайке и Александру Бастрыкину. Ведь для начала нужно уничтожить мусорную мафию, те самые «мутные конторы» игнорирующие действующее законодательство в полном объеме и убивающие нас. В том числе еще не родившихся младенцев, которые обязательно появятся на свет, после послания президента.