ФСБ раскрыла схему хищения газа участниками преступной группы Рауля Арашукова
По данным спецслужб, Рауль Арашуков организовали поставку газа фиктивным абонентам, а в документах отмечали его как потерянный, когда с абонента невозможно взыскать оплату. Основная доля хищений природного газа по такой схеме пришлась на республику Дагестан
ФСБ России раскрыла некоторые подробности уголовного дела о хищении газа, фигурантом которого является советник генерального директора госкомпании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Напомним, что его сын – сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков – обвиняется в организации двух убийств.
По данным спецслужб, Рауль Арашуков вместе с сообщниками организовали поставку газа фиктивным абонентам, а в документах отмечали его как потерянный, когда с абонента невозможно взыскать оплату. При этом основная доля хищений природного газа по такой схеме пришлась на республику Дагестан.
Хищения продолжались с 2007 по 2017 гг., а ущерб от них составил 31 млрд рублей. В Ставропольском крае был похищен газ на 3,2 млрд рублей, в Карачаево-Черкесии - на 1 млрд рублей, а в Дагестане – 27,5 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные следствия.
Похищенный газ участники преступной группы продавали юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике в обход приборов учета.
Напомним, депутат Народного Собрания КЧР и советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков был задержан 30 января 2019 года. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве.
По делу о хищении газа также проходят глава «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, гендиректор «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, первый замгендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, директор филиала компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев и исполнительный директор компании «Ессентукигоргаз» Алан Кятов.
Еще два топ-менеджера объявлены в розыск. Это и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.