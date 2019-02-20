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Экономика
20 февраля 13:38

Республика Дагестан получила самый большой объем дотаций из федерального бюджета

На втором месте по размеру дотаций оказалась Якутия (Саха), которой центр выделил 48,3 млрд рублей. Замыкает тройку самых дотационных регионов Чечня, получившая 47 млрд рублей

Республика Дагестан получила самый большой объем дотаций из федерального бюджета
Фото: kavcomment.ru

Республика Дагестан по итогам 2018 года стала самым дотационным регионом России. В прошлом году республика получила из федерального бюджета в виде дотаций 62,7 млрд рублей.

На втором месте по размеру дотаций оказалась Якутия (Саха), которой центр выделил 48,3 млрд рублей. Замыкает тройку самых дотационных регионов Чечня, получившая 47 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства финансов РФ.

Республика Крым в прошлом году получила дотаций на 42,7 млрд рублей, а Камчатка - 42,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что в 2018 году дотации из федерального бюджета получали и регионы-доноры. Например, Москва получила 27,7 млрд рублей при том, что профицит городского бюджета составил 61,5 млрд рублей.

Общий объем дотаций российским регионам оценивается в 1,03 трлн  рублей. Для сравнения в 2017 году регионам было выделено 759 млрд рублей.

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