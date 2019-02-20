Российские власти решили не откладывать введение налога на самозанятых до 2029 года
Антон Силуанов сообщил об успешной реализации пилотного проекта по введению льготного налогового режима для самозанятых в четырех регионах. На этом основании было принято решение распространить это налог на все российские регионы уже в 2020 году
Российские власти решили ускорить введение налога на самозанятых. Глава Минфина Антон Силуанов получил ввести указанный сбор уже в 2020 году вместо запланированного 2029 года.
Антон Силуанов сообщил об успешной реализации пилотного проекта по введению льготного налогового режима для самозанятых в четырех регионах. На этом основании было принято решение распространить это налог на все российские регионы уже в 2020 году.
Напомним, экспериментальный налог самозанятых (налог на профессиональный доход) был введен в 2019 году в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Граждане, которые получают доход от продажи товаров или оказания услуг и не нанимающие при этом работников, должны платить 4-6% от своего заработка.
При этом плательщики налога на самозанятых освобождены от обязательной уплаты социальных взносов.