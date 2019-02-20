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Экономика
20 февраля 00:34

Привлекательность российских городов для молодежи оценили по «индексу шаурмы»

Экономисты оценили привлекательность российских городов выпускников вузов по средней стоимости шаурмы в городе. Исследование на основе «индекса шаурмы» было проведено московским консалтинговым бюро «Стрелка»

Привлекательность российских городов для молодежи оценили по «индексу шаурмы»
Фото: 2gis.ru

Экономисты оценили привлекательность российских городов выпускников вузов по средней стоимости шаурмы в городе. Исследование на основе «индекса шаурмы» было проведено московским консалтинговым бюро «Стрелка».

Эксперты выяснили, что стоимость шаурмы в российских городах различается почти в три раза. Самая дорогая шаурма продается в столице Ненецкого АО - Нарьян-Маре. Там она стоит 245 рублей.

В Южно-Сахалинске шаурму в среднем можно купить за 206 рублей, в Салехарде – за 183 рубля, в Якутске – за 181 рубль, а во Владикавказе – за 167 рублей.

Самая дешевая шаурма была обнаружена в Волжском Вологодской области, Грозном, Кирове, Махачкале и Тольятти. В этих городах стоимость фастфуда начинается от 87 рублей.

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