Привлекательность российских городов для молодежи оценили по «индексу шаурмы»
Экономисты оценили привлекательность российских городов выпускников вузов по средней стоимости шаурмы в городе. Исследование на основе «индекса шаурмы» было проведено московским консалтинговым бюро «Стрелка»
Фото: 2gis.ru
Экономисты оценили привлекательность российских городов выпускников вузов по средней стоимости шаурмы в городе. Исследование на основе «индекса шаурмы» было проведено московским консалтинговым бюро «Стрелка».
Эксперты выяснили, что стоимость шаурмы в российских городах различается почти в три раза. Самая дорогая шаурма продается в столице Ненецкого АО - Нарьян-Маре. Там она стоит 245 рублей.
В Южно-Сахалинске шаурму в среднем можно купить за 206 рублей, в Салехарде – за 183 рубля, в Якутске – за 181 рубль, а во Владикавказе – за 167 рублей.
Самая дешевая шаурма была обнаружена в Волжском Вологодской области, Грозном, Кирове, Махачкале и Тольятти. В этих городах стоимость фастфуда начинается от 87 рублей.