Ущерб российской экономике от западных санкций оценили в 6,3 млрд долларов
Украина вошла в тройку лидеров среди стран, которые нанесли наибольший ущерб российской экономике. Общий ущерб от санкций и ограничений экономисты оценивают в 6,3 млрд долларов в год
Украина вошла в тройку лидеров среди стран, которые нанесли наибольший ущерб российской экономике. Общий ущерб от санкций и ограничений экономисты оценивают в 6,3 млрд долларов в год.
По данным Минэкономразвития, на первом месте по размеру нанесенного российской экономике ущерба находятся страны Евросоюза. Из-за европейских санкций Россия не досчиталась 2,4 млрд долларов. На втором месте – США, ущерб от действий которых оценивается в 1,1 млрд долларов. Ущерб от украинских санкций оценивается в 775 млн долларов.
Далее идут Турция (713 млн долларов), Индия (377 млн долларов), Иран (320 млн долларов), Китай (174 млн долларов) и Белоруссия (42 млн долларов), сообщает РБК.
Больше других от санкций и ограничений пострадал российский металлургический сектор. Ущерб ему оценивается в 4 млрд долларов. На втором месте сельское хозяйство (1,1 млрд долларов), а на третьем – химпром (640 млн долларов).
Всего против российских товаров введены 159 ограничительных мер в 62 иностранных государствах.