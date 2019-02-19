ФАС объяснила рост цен естественным желанием производителей получить прибыль
Федеральная антимонопольная служба считает нормальным рост цен на продовольственные товары. В ведомстве отметили, что без роста цен производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает нормальным рост цен на продовольственные товары. В ведомстве отметили, что без роста цен производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться.
Заместитель главы ФАС Андрей Цыганов в интервью РИА Новости сообщил, что резкий рост цен на мясо птицы и яйца с конца 2018 года вызван активным развитием этого сектора. Благодаря этому Россия сама себя полностью обеспечила этими товарами.
Теперь же для производителей наступил период раздачи долгов. Именно этим и обусловлен рост цен, поскольку «работать в убыток никто не собирается».
Одновременно с этим Андрей Цыганов отметил, что в случае удержания цен на конкретные товары на одном уровне, речь может идти о картельном сговоре.
Согласно данным Росстата, за минувший год цены на продовольственные товары подорожали на 5,5%, а на непродовольственные - на 4,5%.