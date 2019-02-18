В России из продажи практически исчезли новые автомобили стоимостью менее миллиона рублей
В России в скором времени не останется в продаже новых автомобилей стоимостью менее миллиона рублей. «Психологически важную отметку» в миллион рублей в начале 2019 года преодолели даже бюджетные модели Vesta и Hyundai Solaris
В России в скором времени не останется в продаже новых автомобилей стоимостью менее миллиона рублей. «Психологически важную отметку» в миллион рублей в начале 2019 года преодолели даже бюджетные модели Vesta и Hyundai Solaris.
В конце января руководство отечественного автомобильного гиганта «АвтоВАЗ» объявило о начале продаж модели Vesta Sport, минимальная стоимость которого составляет 1,009 млн рублей. Это первая отечественная машина, цена которой превышает миллион рублей.
Стоимость нового Hyundai Solaris в максимальной комплектации сейчас составляет 1,1 млн рублей.
В начале текущего года практически все автопроизводители повысили цены в связи с повышением НДС с 18 до 20 процентов. Так, средняя цена на самые массовые модели «легковушек» подорожали на 10% до 1,19 млн рублей, сообщают «Известия».