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Экономика
16 февраля 01:23

Таможня предложила властям расширить продовольственное эмбарго

Таможня выступает за введение запрета на ввоз в Россию всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, устрицы и мидии), икры осетровых, консервированных овощей

Таможня предложила властям расширить продовольственное эмбарго
Фото: novostipmr.com

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила властям расширить продовольственное эмбарго, которое было введено в ответ на западные санкции.

Таможня выступает за введение запрета на ввоз в Россию всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, устрицы и мидии), икры осетровых, консервированных овощей, фруктов и орехов, оливок, консервированных томатов, джемов, мармеладов, фруктового пюре и фруктовых соков, сообщает РБК.

Под запрет могут также попасть баранина и козлятина, субпродукты, яйца, мед и лук-севок.

Глава ведомства Руслан Давыдов не подтвердил и не опроверг информацию, заявив, что находится на больничном.

О планах ФТС рассказал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. При этом глава таможни Руслан Давыдов не стал комментировать новость, сославшись на больничный.

Российское правительство впервые ввело продовольственное эмбарго в ответ на санкции летом 2014 года. Под эмбарго попали мясная продукция, молочка, овощи и фрукты из США, Канады, стран Евросоюза, Норвегии и Черногории, В 2016 году был запрещен импорт ряда товаров из Украины.

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