Таможня предложила властям расширить продовольственное эмбарго
Таможня выступает за введение запрета на ввоз в Россию всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, устрицы и мидии), икры осетровых, консервированных овощей
Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила властям расширить продовольственное эмбарго, которое было введено в ответ на западные санкции.
Таможня выступает за введение запрета на ввоз в Россию всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, устрицы и мидии), икры осетровых, консервированных овощей, фруктов и орехов, оливок, консервированных томатов, джемов, мармеладов, фруктового пюре и фруктовых соков, сообщает РБК.
Под запрет могут также попасть баранина и козлятина, субпродукты, яйца, мед и лук-севок.
Глава ведомства Руслан Давыдов не подтвердил и не опроверг информацию, заявив, что находится на больничном.
О планах ФТС рассказал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. При этом глава таможни Руслан Давыдов не стал комментировать новость, сославшись на больничный.
Российское правительство впервые ввело продовольственное эмбарго в ответ на санкции летом 2014 года. Под эмбарго попали мясная продукция, молочка, овощи и фрукты из США, Канады, стран Евросоюза, Норвегии и Черногории, В 2016 году был запрещен импорт ряда товаров из Украины.