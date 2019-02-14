Республику Туву признали самым бедным регионом России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала республику Тува самым бедным регионом страны. По данным чиновницы, уровень бедности в этом регионе «беспрецедентный». Нуждающимися являются 41,5% тувинцев, в республике нет работы, а большинство семей выживают на пособие
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала республику Тува самым бедным регионом страны. По данным чиновницы, уровень бедности в этом регионе «беспрецедентный». Нуждающимися являются 41,5% тувинцев, в республике нет работы, а большинство семей выживают на пособие.
В своем выступлении на инвестиционном форуме в Сочи Татьяна Голикова сообщила, что Тува страдает и так называемой «детской бедностью», так как 35% малоимущих в регионе - это дети.
Всего за чертой бедности живут 20 млн российских граждан. Ранее президент Владимир Путин поставил задачу снизить этот показатель к 2024 году в два раза.