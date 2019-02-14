Российские дороги пообещали покрывать суперасфальтом со сроком службы в 12 лет
В России при строительстве дорог будут использовать покрытие по методу объемного проектирования. Такой суперасфальт, считают в Росавтодоре, будет долговечнее обычного в два раза. Примерный срок его службы увеличится почти в трое
В России при строительстве дорог будут использовать покрытие по методу объемного проектирования. Такой суперасфальт, считают в Росавтодоре, будет долговечнее обычного в два раза. Примерный срок его службы оставляет 12 лет вместо 4-5 лет.
Представитель Росавтодора сообщил «Известиям», что в ближайшие два года суперасфальт уложат на тысяче километров дорог.
В организации пояснили, что по методу объемного проектирования асфальтобетонная смесь создается в зависимости от погодных условий, плотности движения по дороге и грунта. Смесь делают поэтапно и на каждом шаге проводят испытание.
Такой суперасфальт уже был уложен на трассах А-114 Вологда–Тихвин, М-5 «Урал», А-108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы «Таврида» и дороги возле Крымского моста.