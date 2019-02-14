Новые офисы министров экономического блока в «Москва-Сити» обставят элитной мебелью
Министерство экономического развития России заказало дорогостоящую мебель для кабинета главы ведомства Максима Орешкина в новом офисе в бизнес-центре «Москва-Сити». Только один диван для министра обошелся бюджету страны в 9 тысяч евро
Министерство экономического развития России заказало дорогостоящую мебель для кабинета главы ведомства Максима Орешкина в новом офисе в бизнес-центре «Москва-Сити». Только один диван для министра обошелся бюджету страны в 9 тысяч евро, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш со ссылкой на издание «Собеседник».
В небоскребы делового центра «Москва-Сити» в ближайшем будущем переедут Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи. Главы этих министерств Максим Орешкин, Денис Мантуров и Константин Носков получат персональные лифты.
«Собеседник» проанализировал заказы Минэкономразвития на портале госзакупок и выяснил, что новые кабинеты министров экономического блока в «Москва-Сити» будут обставлены элитной мебелью итальянской фирмы Mariani. Среди прочих предметов мебели в закупках числятся диван Kristall Mariani стоимостью примерно 670 тысяч рублей, винные шкафы и барные стойки.
Для сотрудников министерств в «Москва-Сити» за счет бюджета будут арендованы парковочные места. Чиновники получат 300 машино-мест, каждое из которых обойдется в 369 тысяч рублей (в год).