Глава МЭР назвал повышение пенсионного возраста «разовой акцией»
Максим Орешкин «успокоил» граждан заявлением о том, что до 2036 года повышать пенсионный возраст больше не планируется. Повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет, которое было утверждено в конце 2018 года, министр назвал разовой акцией
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин «успокоил» граждан заявлением о том, что до 2036 года повышать пенсионный возраст больше не планируется. Повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет, которое было утверждено в конце 2018 года, министр назвал разовой акцией.
«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался», - заявил Орешкин в интервью «Российской газете».
По словам главы МЭР, российские граждане смогут оценить долгосрочный эффект от повышения пенсионного возраста только через несколько лет.