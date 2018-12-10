Сообщения государственных СМИ о снижении цен на красную икру вызвали переполох среди покупателей
Десятки людей пришли за подешевевшим деликатесом, но обнаружили, что цены вообще не изменились. В итоге покупатели устроили на рынке скандал
Сообщения федеральных СМИ о снижении цен на красную икру в два раза спровоцировали ажиотаж в торговых точках Южно-Сахалинска. Десятки людей пришли за подешевевшим деликатесом, но обнаружили, что цены вообще не изменились.
Портал Sakhalin.info сообщает, что в минувшее воскресенье на рынке «Техник» в Южно-Сахалинске наблюдалось большое скопление граждан, которые пришли закупиться красной икрой перед Новым годом. Накануне в новостях на государственном телевидении они услышали, что морепродукты подешевели в два раза. Однако в реальности оказалось, что никакого снижения цен не произошло – красная икра по-прежнему продается по цене 3 тысячи рублей за килограмм.
В итоге покупатели устроили на рынке скандал из-за того, что торговцы не снизили цены, хотя об этом «сказали по телевизору».
Накануне представитель Росрыболовства сообщил, что успешная путина, прошедшая в Сахалинской области, привела к снижению цен на икру в два раза. При этом чиновники на федеральных телеканалах сообщили о снижении оптовых цен и лишь выразили надежду, что розничные цены на икру перед Новым годом также упадут.
Сахалинские продавцы в свою защиту заявили, что поставщики пока не снизили цены на красную икру.